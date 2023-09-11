Ситуация накаляется: Азербайджан сообщил о новых провокациях со стороны Армении

Инцидент произошел вдали от Карабаха

На фоне роста напряжения между Азербайджаном и Арменией, в Баку сообщают о новых провокациях на границе.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, их подразделения подверглись обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоивановка в районе 20:40 по местному времени.

Там сообщают, что армянские войска вели огонь с направления села Джил.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что указанный населенный пункт находится в северо-западной части страны и расположен на существенном отдалении от Карабаха, который является причиной многолетнего конфликта между двумя странами.

Новоивановка на карте

Как сообщалось ранее, в последнее время можно также видеть, как стремительно портятся отношения между Арменией и россией, которая не ответила на запрос о помощи ОДКБ во время предыдущего обострения ситуации в регионе.

При этом аналитики убеждены, что кремль попытается отомстить Еревану и начнет устраивать провокации на границе с Азербайджаном. Также они не исключают того, что война в Карабахе может вспыхнуть с новой силой.