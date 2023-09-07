россия разжигает новую войну: как кремль роет яму для бывшего союзника

Реакцию кремля на действия Еревана можно наблюдать уже сейчас

В течение последних нескольких дней официальный Ереван сделал ряд громких заявлений, которые стали "ножами в спину" россии. И страна агрессор этого не оставит просто так.

Так, по мнению политолога и военного аналитика Дмитрия Снегирева, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", элементы военного шантажа в адрес Армении со стороны россии можно наблюдать уже сейчас. А для давления на Ереван кремль использует Азербайджан.

"По данным российских СМИ, в Гюмри была якобы зафиксирована провокация против российской базы. Это свидетельствует о создании россией искусственных прецедентов для проведения так называемых возмездных акций. Кроме того, обязательно будет использована главная болевая точка Армении — Нагорный Карабах, на который претендует Азербайджан.Да, это не признанная миром республика, однако местное население состоит из этнических армян, они имеют историческую связь с этими землями. К активизации военных действий Баку побуждает именно россия. Она намеренно не разблокирует коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который находится под контролем азербайджанских войск. Хотя, согласно условиям трехстороннего договора о прекращении боевых действий, россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности местного населения и разблокированию коридора. Якобы для этого там и был размещен военный контингент рф", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Более того, по информации эксперта, в течение последних суток Азербайджан активно перебрасывает в сторону Нагорного Карабаха дополнительные подразделения вооруженных сил. Бронетанковые колонны, подходящие к границе с Арменией, якобы могут намекать на вероятность эскалации конфликта уже в ближайшее время.

По словам Дмитрия Снегирева, в ответ на заявления армянского правительства россия фактически дала карт-бланш режиму Ильхама Алиева на последующее военное возвращение территорий Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Кремль продолжит поддерживать Баку в тех же объемах, что и раньше, но без официального военного вмешательства, ведь начинать операции на территории Карабаха собственными силами рф не может физически — все ресурсы брошены на войну с Украиной.

Более подробно о том почему Армения решила выйти из тени "большого брата" и какой реакции на потерю сателлита следует ожидать от кремля читайте в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армению уже зазывают в НАТО.