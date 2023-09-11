Ситуація загострюється: Азербайджан повідомив про нові провокації з боку Вірменії

Інцидент стався далеко від Карабаху

На тлі зростання напруги між Азербайджаном та Вірменією в Баку повідомляють про нові провокації на кордоні.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджану, їхні підрозділи зазнали обстрілу зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Новоіванівка в районі 20:40 за місцевим часом.

Там повідомляють, що вірменські війська вели вогонь із села Джіл.

"Підрозділами Азербайджанської Армії були вжиті заходи у відповідь у зазначеному напрямку", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що вказаний населений пункт знаходиться у північно-західній частині країни та розташований на суттєвому віддаленні від Карабаху, який є причиною багаторічного конфлікту між двома країнами.

Новоіванівка на карті

Як повідомлялося раніше, останнім часом можна також бачити, як стрімко псуються відносини між Вірменією та росією, яка не відповіла на запит щодо допомоги ОДКБ під час попереднього загострення ситуації в регіоні.

При цьому аналітики переконані, що кремль намагатиметься помститися Єреванові та почне влаштовувати провокації на кордоні з Азербайджаном. Також вони не виключають, що війна в Карабаху може спалахнути з новою силою.