Відносини росії та Вірменії стрімко псуються: москва викликала посла і висунула ноту протесту

У росії нагадали, що у них з Вірменією є деякі домовленості

Відносини між росією та Вірменією продовжують загострюватися після заяв країни про спільні навчання з США та вихід з ОДКБ. У МЗС росії звинуватили Вірменію у "серії недружніх кроків", зробивши різку заяву.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС росії. Відомство викликало посла Вірменії у Москві Вагаршака Арутюняна і "зробило жорстку виставу".

У російському МЗС за пунктами перерахували ті самі недружні кроки Вірменії:

запуск процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (який виписав ордер на арешт володимира путіна),

поїздка до Києва подружжя прем’єр-міністра Акопян з передачею гумдопомоги українській владі,

проведення на вірменській території військових навчань за участю США.

Крім того, росія передала ноту протесту Вірменії, в якій заявили, що вважають неприйнятними образливі висловлювання голови Національних зборів Вірменії Симоняна на адресу представника російського МЗС Марії Захарової. Річ у тому, що раніше Симонян назвав захарову "якоюсь секретаркою якогось відомства".

Також російська сторона стурбована затриманням оглядача "Sputnik Вірменія" Ашота Геворкяна та проросійського блогера Мікаела Бадаляна у Вірменії. Водночас влада росії висловила впевненість, що Вірменія та рф досі союзники та всі домовленості, досягнуті раніше щодо зміцнення партнерських відносин, будуть досягнуті.

"Це, серед іншого, стосується організації навчань по лінії ОДКБ та направлення надалі до республіки наглядової місії Організації з метою сприяння врегулюванню між Вірменією та Азербайджаном. Російська сторона й надалі докладатиме з цією метою всіх необхідних зусиль", — підкреслили в російському МЗС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ситуація між Вірменією та Азербайджаном продовжує розпалюватися. На початку вересня стало відомо про нову стрілянину в Нагірному Карабаху.