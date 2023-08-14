Загинув в.о. посла України у Вірменії: ЗМІ назвали причину

Рятувальники витягли чоловіка з глибини понад метр

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію у країні.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на МЗС України.

"Трагедія сталася у Вірменії", – зазначили у міністерстві.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на МВС Вірменії, український дипломат втопився в озері Севан 13 серпня.

"До Національного центру кризового управління Гегаркунікського обласного рятувального управління надійшла інформація про те, що на 2-му цивільному пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання", — йдеться у матеріалі.

Рятувальники витягли чоловіка з глибини приблизно 1,5 м і доставили на берег, проте медики, які прибули на місце подій, на жаль, лише констатували його смерть.

Нагадаємо, що на початку року у трагічній авіакатастрофі загинув колишній глава українського МВС Денис Монастирський. Він летів гелікоптером разом зі своїми колегами. Вижити нікому не вдалось.