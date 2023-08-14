Погиб и.о. посла Украины в Армении: СМИ назвали причину

Спасатели извлекли мужчину с глубины более метра

В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко, который возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на МИД Украины.

"Трагедия произошла в Армении", – отметили в министерстве.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на МВД Армении, украинский дипломат утонул в озере Севан 13 августа.

"В Национальный центр кризисного управления Гегаркуникского областного спасательного управления поступила информация о том, что на 2-м общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде гражданина, который исчез во время плавания", — говорится в материале.

Спасатели извлекли мужчину с глубины примерно 1,5 м и доставили на берег, однако, к сожалению, прибывшие на место событий медики, лишь констатировали его смерть.

Напомним, что в начале года в трагической авиакатастрофе погиб бывший глава украинского МВД Денис Монастырский. Он летел на вертолете вместе со своими коллегами. Выжить никому не удалось.