Погиб народный депутат нескольких созывов Владимир Стретович

Политик погиб в автомобильной аварии

В ночь на 7 апреля в автомобильной аварии погиб народный депутат Украины нескольких созывов Владимир Стретович.

Об этом сообщил общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в социальных сетях.

"Неприятное известие — в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", — написал он.

Владимир Стретович был народным депутатом второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Три последних созыва — по спискам партии "Наша Украина" Виктора Ющенко.

В 2001 году являлся руководителем юридической службы Гражданского комитета "Украина без Кучмы" для ведения переговоров с представителями режима.

Заслуженный юрист Украины (1996). Награжден орденом Ярослава Мудрого ІV степени.

Стретович – член ХДС; доцент факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия"; почетный президент Всемирного конгресса украинских юристов; президент Фонда содействия правовым и политическим реформам; президент Восточноевропейского департамента Международной организации "Парламентарии против коррупции", член совета директоров; член редакционного совета журнала "Национальная безопасность Украины".

Он был автором 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии. Увлекался игровыми видами спорта.

Ранее сообщалось, что на войне против оккупантов погиб украинский актер Антон Прасоленко.