Загинув народний депутат кількох скликань Володимир Стретович

Політик загинув у автомобільній аварії

У ніч на 7 квітня у автомобільній аварії загинув народний депутат України кількох скликань Володимир Стретович.

Про це повідомив громадський діяч, депутат ВРУ 2-х скликань Олександр Доній у соціальних мережах.

"Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович", — написав він.

Володимир Стретович був народним депутатом другого, четвертого, п'ятого та шостого скликань. Три останніх скликання — за списками партії "Наша Україна" Віктора Ющенка.

У 2001 році був керівником юридичної служби Громадянського комітету "Україна без Кучми" для ведення переговорів з представниками режиму.

Заслужений правник України (1996). Нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.

Стретович — член ХДС; доцент факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія"); почесний президент Світового конгресу українських юристів; президент Фонду сприяння правовим і політичним реформам; президент Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації "Парламентарі проти корупції", член ради директорів; член редакційної ради журналу "Національна безпека України".

Він був автором 50 наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин в сільському господарстві, державного будівництва, політології. Захоплювався ігровими видами спорту.

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