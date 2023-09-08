Отношения россии и Армении стремительно портятся: москва вызвала посла и выдвинула ноту протеста

В россии напомнили, что у них с Арменией есть некоторые договоренности

Отношения между россией и Армений продолжают обостряться после заявлений страны о совместных учениях с США и выходе из ОДКБ. В МИД россии обвинили Армению в "серии недружественных шагов", сделав резкое заявление.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД рф. Ведомство вызвало посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна и "сделало жесткое представление".

В российском МИД по пунктам перечислили те самые недружественные шаги Армении:

запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (который выписал ордер на арест владимира путина),

поездка в Киев супруги премьер-министра Акопян с передачей гумпомощи украинской власти,

проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Кроме того, россия передала ноту протеста Армении, в которой заявили, что считают неприемлемыми оскорбительные высказывания председателя Национального собрания Армении Симоняна в адрес представителя российского МИД марии захаровой. Дело в том, что ранее Симонян назвал захарову "какой-то секретаршей какого-то ведомства".

Также российская сторона озабочена задержанием обозревателя "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна в Армении. Вместе с тем власти россии выразили уверенность, что Армения и россии до сих пор союзники и все договоренности, достигнутые ранее насчет укрепления партнерских отношений, будут достигнуты.

"Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия", — подчеркнули в российском МИД.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ситуация между Арменией и Азербайджаном продолжает накаляться. В начале сентября стало известно о новой стрельбе в Нагорном Карабахе.