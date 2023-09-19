Новая война? Азербайджан заявил об антитеррористической операции в Карабахе, подробности

Уже известно о погибших и раненых

Азербайджанские военные были обстреляны в Карабахском регионе со стороны ВС Армении и открыли ответный огонь. В Баку решили предпринять начать военную операцию в регионе.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявления оборонного ведомства Азербайджана. Уже известно о двух раненых.

"Сегодня, 19 сентября, около 11:45 позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, подверглись обстрелу из минометов и различного стрелкового оружия со стороны армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент

В результате провокации двое военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения. Военнослужащим немедленно была оказана первая помощь", — говорят в МО Азербайджана.

Кроме того, по данным азербайджанского МВД, 19 сентября на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (район Карбаха) его сотрудники подорвались на мине. Власти страны считают, что взрывное устройство заложили "диверсанты Армении". В результате "теракта" погибли четверо правоохранителей.

В то же время, в так называемом "Министерстве обороны Арцаха" (Непризнанной Нагорно-Карабахской республике) отрицают все обвинения Азербайджана и заявляют, что не нарушали режим прекращения огня, а вышеуказанную информацию называют "дезинформацией".

По словам местных жителей, сейчас обстановка в регионе напряжена — сотовая связь не работает, а в Степанакерте — со всех сторон слышна артиллерийская канонада. До этого Азербайджан еще и закрыл воздушное пространство страны для Армении.

Минобороны Азербайджана заявляет, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

"С применением высокоточного оружия уничтожаются только законные военные цели. Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении…В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приёмные пункты", — заявили в ведомстве и добавили, что антитеррористическая операция будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не уничтожим вооруженные армянские бандформирования в Карабахе.

МИД Азербайджана заявляет, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских ВС из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Тем временем в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщают о ракетном обстреле.

"19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары", — говорят в местном "МО".

В министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан сегодня утром распространил дезинформацию — в частности, об обстреле азербайджанских позиций прошлой ночью.

"По состоянию на 14:00 ситуация на границах Армении относительно стабильна", — говорят в оборонном ведомстве.

Напомним, о том, почему возникла проблема в Нагорном Карабахе и что может быть дальше вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.