Нова війна? Азербайджан заявив про антитерористичну операцію в Карабаху, подробиці

Азербайджанські військові були обстріляні в Карабахському регіоні з боку ЗС Вірменії і відкрили вогонь у відповідь. У Баку вирішили розпочати військову операцію в регіоні як "заходи у відповідь".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на заяви оборонного відомства Азербайджану. Вже відомо про двох поранених.

"Сьогодні, 19 вересня, близько 11:45 позиції Азербайджанської армії, розташовані у напрямку Агдамського району, зазнали обстрілу з мінометів та різної стрілецької зброї з боку вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент.

Внаслідок провокації двоє військовослужбовців Азербайджанської армії отримали поранення. Військовослужбовцям негайно було надано першу допомогу", — кажуть у МО Азербайджану.

Крім того, за даними азербайджанського МВС, 19 вересня на дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша (район Карбаха) його співробітники підірвалися на міні. Влада країни вважає, що вибухове заклали "диверсанти Вірменії". Внаслідок "теракту" загинули четверо правоохоронців.

Водночас, у так званому "Міністерстві оборони Арцаха" (Невизнаній Нагірно-Карабахській республіці) заперечують усі звинувачення Азербайджану та заявляють, що не порушували режим припинення вогню, а зазначену інформацію називають "дезінформацією".

За словами місцевих жителів, зараз ситуація в регіоні напружена — стільниковий зв’язок не працює, а в Степанакерті — з усіх боків чути артилерійську канонаду. До цього Азербайджан ще й закрив повітряний простір для Вірменії.

Міноборони Азербайджану заявляє, що цивільне населення та об’єкти цивільної інфраструктури не зазнають атак під час антитерористичних заходів у Карабаху.

"Із застосуванням високоточної зброї знищуються лише законні військові цілі", - заявили у відомстві.

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