Нова війна: Карабах просить Азербайджан про переговори, а в Єревані люди вийшли на вулиці (відео)

З обох сторін з’явилися перші заяви про жертви

Влада невизнаного Нагірного Карабаху, де вранці 19 вересня Азербайджан розпочав антитерористичну операцію, закликає припинити вогонь. Азербайджану пропонують розпочати переговори.

Про це йдеться у заяві Єдиного інформаційного центру Нагірного Карабаху, повідомляє "Арменпрес". Водночас сторони заявили про перших загиблих внаслідок антитерористичної операції на території Нагірного Карабаху.

"Карабахська сторона звертається до азербайджанської сторони з пропозицією негайно припинити вогонь і сісти за стіл переговорів з метою розв’язування ситуації, що склалася", — йдеться у повідомленні.

Також у столиці невизнаного Нагірного Карабаху місті Степанакерт зазначають, що інтенсивність вогню на лінії зіткнення помітно знизилася.

Водночас омбудсмен невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Гегам Степанян повідомив, що в результаті перестрілок є жертви. Зокрема, загинули двоє людей : одна дитина та один дорослий, а також постраждали щонайменше 23 особи. А за даними Генпрокуратури Азербайджану, внаслідок ескалації конфлікту загинула одна людина.

"Внаслідок обстрілу з боку Нагірного Карабаху загинув житель міста Шуша 1967 року народження", — сказано в повідомленні.

Тим часом у столиці Вірменії місті Єревані збираються люди на площі Республіки, відео мітингу публікують у мережі. Повідомляється, що протестувальники намагаються прорватися до будівлі уряду Вірменії, а також кидають у силовиків пластикові пляшки. Нагадаємо, що раніше влада Вірменії заявила, що країна не воюватиме за Нагірний Карабах. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що хтось хоче втягнути Вірменію у війну, але цього не вийде.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про ситуацію в Нагірному Карабаху і про те, як влада Азербайджану справляється з проблемним регіоном.

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