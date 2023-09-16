Останнє українське попередження: у Києві засудили "вибори" в окупованому Карабаху

ГУР почала викривати сепаратистів, які де-факто контролюють суверенну частину Азербайджану — Карабахський анклав. Мова йде про публікації у медіа та соцмережах викривальних матеріалів стосовно пропутінської верхівки регіону.

Про це йдеться в статті 5 каналу.

Про що йдеться? Колишній "глава уряду" Варданян, який обіймав цю посаду за підтримки місцевого прокремлівського ставленика Араїка Арутюняна, внесений в українську базу посібників російської агресії "Миротворець" як "особа, яка підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО". Джерело інформації — санкційні списки НАЗК.

Араїк Арутюнян, "екс-президент" вірменського сепаратистського анклаву в азербайджанському Карабаху, теж внесений до "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет та територіальну цілісність України", також він є "прибічником російсько-фашистських загарбників і терористів" і є "співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян".

Наголошується, що "пропутинський псевдопрезидент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки… одним із перших у лютому минулого 2022р. звернувся до Путіна з привітанням "визнання незалежності" створених росією терористичних організацій "ЛНР/ДНР". Він відкрито підтримував усі загарбницькі плани Путіна та агресивний курс зовнішньої політики Росії. У 2023 за вказівкою Кремля він домігся обрання на свою колишню посаду таку саму маріонетку Самвела Шахраманяна.

Якраз під час "виборів" наступника Арутюняна на посаду "президента" його екс-соратник оприлюднив компромат на свого колишнього боса. З'ясувалося, що екс-глава Арутюнян витрачав з бюджету сепаратистського анклаву мільйони на утримання своєї єреванської коханки. Одкровення чиновника справили в вірменомовних пабликах ефект бомби.

Показово, що поширення цих фактів почалося за 1,5 години після офіційного осуду МЗС України "виборів" протеже Арутюняна як нового "президента". Київ чітко дав зрозуміти всім проксі Кремля на території колишнього СРСР, що їхні таємниці не секрет для спецслужб України. У розвідці також додали: оголошені відомості про сепаратистів — лише мізерна частка великого досьє, яке може бути розкрите у будь-яку мить, зокрема у міжнародних ЗМІ.

Після первинного розголосу достовірність компромату на вірменських сепаратистів у Карабаху публічно підтвердив представник вірменської діаспорської організації Mouvement Arménien.