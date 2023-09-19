Азербайджан начал свою "СВО" в Нагорном Карабахе. Что происходит и на чьей стороне рф

Правительство Армении объявило, что не собирается воевать, чем мгновенно вызвало протесты

Азербайджан объявил "антитеррористическую" операцию и направил своих военных в те районы Нагорного Карабаха, где еще остаются этнические армяне, чтобы окончательно выгнать оттуда вооруженные формирования. Есть погибшие с обеих сторон, раздаются артиллерийские взрывы.

Между тем, россия, которая была древней союзницей и поддерживала Ереван в Нагорном Карабахе, решила ничего не делать и вспомнила армянам ратификацию Римского устава. "Телеграф" объясняет, что происходит:

Как объяснил свое "АТО" Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана объясняет, что устроило свою антитеррористическую операцию с целью прекращения провокаций, вывода сил Армении с территорий Нагорного Карабаха, безопасности населения и восстановления конституционного строя. Сегодня утром Баку обвинило армянские силы в "систематических обстрелах" позиций своей армии.

В заявлении о проведении операции министерство обороны Азербайджана заявило о намерении "разоружить и обеспечить вывод формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, (и) нейтрализовать их военную инфраструктуру". Мол, Баку нацелилось только на законные военные цели с использованием "высокоточного оружия", а не на гражданских лиц в рамках того, что он назвал стремлением "восстановить конституционный порядок Азербайджанской Республики".

Позже вечером в официальном заявлении администрации президента Азербайджана добавили, что власти готовы встретиться с "с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны". При этом в Баку подчеркнули, что не намерены прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной карабахской республики.

"Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен", — заявили в администрации президента Азербайджана.

Иначе "антитеррористические меры" будут "продолжены до конца".

Что было раньше

Азербайджан и Армения дважды вступали в войну через Нагорный Карабах: в начале 1990-х годов после распада Советского Союза, а затем снова в 2020 году. По итогам Первой Карабахской войны (1992-94) часть Азербайджана перешла под контроль "Нагорно-Карабахской республики" (НКР). По итогам Второй войны (2020) Азербайджан вернул часть территорий, за исключением того, что отмечено оранжевым. Были заключены соглашения, гарантом которых выступила россия. В оставшемся куске "НКР" и в Лачинском коридоре ситуацию должны были контролировать российские "миротворцы".

В то же время с декабря Азербайджан установил блокаду единственного пути в Карабах из Армении, известного как Лачинский коридор.

Азербайджан нацелился на территории, подконтрольные НКС

Течение боевых действий

Во вторник из региональной столицы Карабаха, которую армяне называют Степанакерт, были слышны звуки артиллерии и стрельбы. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан предпринял полномасштабные военные действия против непризнанной республики, убиты среди мирных жителей, в том числе ребенок, среди раненых есть еще несколько детей. Азербайджан говорит, что бьет по позициям на передовой и глубине, а также по военным объектам.

В то же время, гражданским предложили свободно покидать район гуманитарными коридорами, в том числе в Армению. Официальные лица в Армении добавили, что по состоянию на 14.00 по местному времени ситуация на границах страны была "относительно стабильной". Силы этнических армян в Карабахе заявили, что азербайджанские силы пытались прорвать их оборону после мощного обстрела, но пока они удерживают линию.

По состоянию на данный момент интенсивность боев снизилась. В Баку заявили, что "основные военные цели нейтрализованы". Наземной операции не последовало. Степанакерт призвал к переговорам, но Азербайджан продолжает требовать роспуска правительства Нагорного Карабаха.

На чьей стороне россия

Ранее россия публично поддерживала Армению и не очень эффективно пыталась помогать союзнице, что не приносило значительных результатов. В последнее время отношения между Москвой и Ереваном ухудшились, поскольку последний совершил разворот в сторону Запада и объявил о проведении совместных военных учений из США.

На территории Нагорного Карабаха с 2020 года находятся российские миротворцы, однако они избрали не вмешиваться. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие.

Представитель МИД россии мария захарова говорит, что россия "глубоко встревожена" эскалацией. В то же время, по ее словам, россия "не могут удовлетворять последние шаги Армении: запуск ратификации Римского устава МКС (страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны выполнить ордер Гааги на арест путина), "явно антироссийские контакты" с Украиной и совместные военные Москва также рассчитывает, что Ереван "осознает всю опасность затеянной западниками новой авантюры" и "примет правильное решение для своей страны", сообщила Захарова.

Спикер владимира путина дмитрий песков заявил, что россия "контактирует" с обеими сторонами. Министерство иностранных дел россии заявило, что было предупреждено о наступлении Азербайджана всего через несколько минут, и призвало обе страны уважать перемирие, подписанное после войны в 2020 году.

Что говорят в Армении

В кратком телевизионном обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что цель Азербайджана – привлечь Армению к военной операции, поэтому Армения не собирается быть вовлечена в военные действия. Пашинян также отметил, что Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении подчеркнул: "странной и удивленной была информация, что Азербайджан официально проинформировал российскую федерацию о начале этих действий. Конечно, это версия Азербайджана, но факт в том, что мы по крайней мере не получили никакой информации об этой операции от наших российских партнеров".

Глава правительства Армении подчеркнул, что таким образом Азербайджан начал операцию, нацеленную на то, чтобы подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке.

После слов, что Армения не будет вести боевые действия, в Ереване начались акции протеста. Их участники перекрывают центральные улицы и требуют от Пашиняна более решительных действий по защите армянского населения Нагорного Карабаха.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Последний сообщил Пашиняну, что в связи с ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее "Телеграф" писал, что кремль раздувает сепаратизм в Азербайджане для реализации крымского сценария.

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