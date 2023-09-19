Азербайджан почав свою "СВО" у Нагірному Карабаху. Що відбувається і на чиєму боці рф

Уряд Вірменії оголосив, що не збирається воювати, чим миттєво викликав протести

Азербайджан оголосив "антитерористичну" операцію та направив своїх військових у ті райони Нагірного Карабаху, де ще лишаються етнічні вірмени, аби остаточно вигнати звідти збройні формування. Є загиблі з обох сторін, лунають артилерійські вибухи.

Тимчасом росія, яка була давньою союзницею та підтримувала Єреван у Нагірному Карабаху, вирішила нічого не робити та пригадала вірменам ратифікацію Римського статуту. "Телеграф" пояснює, що відбувається:

Як пояснив своє "АТО" Азербайджан

Міністерство оборони Азербайджану пояснює, що влаштувало свою антитерористичну операцію з метою припинення провокацій, виведення сил Вірменії з територій Нагорного Карабаху, безпеки населення і відновлення конституційного ладу. Сьогодні вранці Баку звинуватило вірменські сили в "систематичних обстрілах" позицій своєї армії".

У заяві про проведення операції міністерство оборони Азербайджану заявило про намір "роззброїти та забезпечити виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, (і) нейтралізувати їхню військову інфраструктуру". Мовляв, Баку націлилося лише на законні військові цілі з використанням "високоточної зброї", а не на цивільних осіб у рамках того, що він назвав прагненням "відновити конституційний порядок Азербайджанської Республіки".

Пізніше ввечері в офіційній заяві адміністрації президента Азербайджану додали, що влада готова зустрітися з "з представниками вірменського населення, яке проживає в Карабахському регіоні нашої країни". При цьому в Баку наголосили, що не мають наміру припиняти бойові дії в Карабаху до розпуску уряду невизнаної карабаської республіки

"Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування повинні здати всю зброю, а незаконний режим має бути розпущений", — заявили в адміністрації президента Азербайджану.

Інакше "антитерористичні заходи" будуть "продовжені до кінця".

Що було раніше

Азербайджан і Вірменія двічі вступали у війну через Нагірний Карабах: на початку 1990-х років після розпаду Радянського Союзу, а потім знову у 2020 році. За підсумками Першої Карабаської війни (1992-94) частина Азербайджану перейшла під контроль "Нагірно-Карабахської республіки" (НКР). За підсумками Другої війни (2020) Азербайджан повернув частину територій, за винятком того, що зазначено помаранчевим. Було укладено угоди, гарантом яких виступила Росія. У шматку "НКР", що залишився, і в Лачинському коридорі ситуацію повинні були контролювати російські "миротворці".

Водночас з грудня Азербайджан встановив блокаду єдиного шляху до Карабаху з Вірменії, відомого як Лачинський коридор.

Азербайджан націлився на території, підконтрольні НКР

Перебіг бойових дій

У вівторок із регіональної столиці Карабаху, яку вірмени називають Степанакерт, було чути звуки артилерії та стрілянини. Влада Нагірного Карабаху повідомила, що Азербайджан розпочав повномасштабні військові дії проти невизнаної республіки, є вбиті серед мирних жителів, у тому числі дитина, серед поранених є ще кілька дітей. Азербайджан каже, що б'є по позиціях на передовій і в глибині, а також по військових об'єктах.

Водночас цивільним запропонували вільно залишати район гуманітарними коридорами, в тому числі до Вірменії. Офіційні особи у Вірменії додали, що станом на 14:00 за місцевим часом ситуація на кордонах країни була "відносно стабільною". Сили етнічних вірмен у Карабасі заявили, що азербайджанські сили намагалися прорвати їхню оборону після потужного обстрілу, але поки що вони утримують лінію.

Станом на зараз інтенсивність боїв знизилася. У Баку заявили, що "основні військові цілі нейтралізовані". Наземної операції не було. Степанакерт закликав до переговорів, але Азербайджан продовжує вимагати розпуску уряду Нагірного Карабаху.

На чиєму боці росія

Раніше росія публічно підтримувала Вірменію та не дуже ефективно намагалася допомагати союзниці, що не приносило значних результатів. Останнім часом стосунки між москвою та Єреваном погіршилися, оскільки останній зробив розворот у бік Заходу та оголосив про проведення спільних військових навчань зі США.

На території Нагірного Карабаху з 2020 року знаходяться російські миротворці, однак вони обрали не втручатися. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що доки миротворцям самим нічого не загрожує, вони не мають права застосовувати зброю.

Представник МЗС рф марія захарова каже, що росія "глибоко стривожена" ескалацією. Водночас, за її словами, росію "не можуть задовольняти останні кроки Вірменії: запуск ратифікації Римського статуту МКС (країни, що ратифікували Римський статут, зобов'язані виконати ордер Гааги на арешт путіна), "явно антиросійські контакти" з Україною та спільні військові навчання зі США. москва також розраховує, що Єреван "усвідомлює всю небезпеку затіяної західниками нової авантюри" та "прийме правильне рішення для своєї країни", повідомила Захарова.

Спікер володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія "контактує" з обома сторонами. Міністерство закордонних справ рф заявило, що було попереджено про наступ Азербайджану лише за кілька хвилин, і закликало обидві країни поважати перемир'я, підписане після війни в 2020 році.

Що кажуть у Вірменії

У короткому телевізійному зверненні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що мета Азербайджану – залучити Вірменію до військової операції, тому Вірменія не збирається бути залученою до воєнних дій. Пашинян також зазначив, що Вірменія не має армії в Нагірному Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії підкреслив: "Дивною і здивованою була інформація, що Азербайджан офіційно поінформував російську федерацію про початок цих дій. Звичайно, це версія Азербайджану, але факт у тому, що ми принаймні не отримали жодної інформації про цю операцію від наших російських партнерів".

Глава уряду Вірменії підкреслив, що таким чином Азербайджан розпочав операцію, націлену на те, щоб піддати населення Нагірного Карабаху етнічному чищенню.

Після слів про те, що Вірменіє не вестиме бойових дій, у Єревані розпочалися акції протесту. Їхні учасники перекривають центральні вулиці та вимагають від Пашиняна більш рішучих дій щодо захисту вірменського населення Нагірного Карабаху.

Відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна із президентом Франції Емманюелем Макроном. Останній повідомив Пашиняну, що у зв'язку зі ситуацією, Франція ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кремль роздмухує сепаратизм в Азербайджані для реалізації кримського сценарію.

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