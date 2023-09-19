Новая война в Карабахе: что происходит между Азербайджаном и Арменией к вечеру 19 сентября

Оперативно о событиях в Карабахе

Во вторник, 19 сентября, в Нагорном Карабахе обострилась обстановка. Власти Азербайджана заявили, что они подверглись атаке, и в ответ на это начали антитеррористическую операцию. В Армении все эти заявления отрицают и заявляют о "провокации". И пока в регионе раздаются взрывы, а азербайджанцы публикуют одну за одной уничтоженные цели, российские "миротворцы" куда-то "испарились". В рф заявляют, что они все еще там, хотя некоторые армянские СМИ пишут, что именно они передали Азербайджану координаты военных целей Армении, а после этого ушли с позиций. В самом же Ереване говорят, что не собираются воевать и просят помощи ООН, а "власти" непризнанного Карабаха предлагают переговоры.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Карабахе. Он будет обновляться, чтобы вы не пропустили ничего важного.

20:03 Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах — СМИ со ссылкой на помощника президента Алиева.

19:58 Полиция начала применять спецсредства против участников акции в Ереване — "Новости-Армения".

19:51 В Карабахе уже 25 погибших. Из них 2 гражданских — "омбудсмен" Гегам Степанян.

19:47 Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах, сообщает Reuters со ссылкой на Хикмета Гаджиева, помощника президента Алиева по внешнеполитическим вопросам/

19:45 Азербайджанские ВС нанесли авиаудар в районе города Мартакерт — "экс-госминистр" Карабаха Артак Бегларян.

19:43 Жители 6 общин Карабаха эвакуированы — сообщил местный "омбудсмен".

19:40 Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что Анкара поддерживает операцию Баку в Карабахе

19:35 Протестующие пытаются штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон.

19:30 На центральной площади Еревана зафиксированы стычки с полицией.

19:25 К вечеру в здании парламента Армении виден свет практически во всех окнах.

19:17 По данным "Минздрава" Нагорного Карабаха, количество жертв в регионе по состоянию на вечер 19 сентября составляет 5 человек.

19:12 Турция поддерживает действия Азербайджана и её МИД заявляет, что последний "вынужден принимать меры на своей территории, которые он считает необходимым".

19:10 На площади Республики в Ереване собрались протестующие. Они скандируют "Арцах" (Нагорный Карабах).

19:00 Власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе — передает азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

"Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белое знамя, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", — говорится в сообщении.

Подробнее о том, что происходит в Карабахе "Телеграф" объясняет в материале под названием "Азербайджан начал свою "СВО" в Нагорном Карабахе. Что происходит и на чьей стороне рф"

По этой ссылке вы можете прочитать больше о новой войне в Нагорном Карабахе.