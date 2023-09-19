Обострение в Карабахе: Азербайджан и россия разбираются с миротворцами рф, а Армения обратилась к ООН

Где на самом деле сейчас россияне и армяне до конца непонятно

На фоне начала антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе российские "миротворцы" куда-то потерялись. В рф говорят, что они есть, в Азербаджане говорят, что они там "временно", а в сети не понимают, где они вообще.

Так, по данным МО Азербайджана, сегодня, 19 сентября, формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где, как подчеркивают в ведомстве, "временно размещён российский миротворческий контингент", подвергают интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. В ответ на это азербайджанские военные наносят высокоточные удары.

"Боевые позиции, долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения формирований вооруженных сил Армении в направлении Ходжалинского района и Красного базара уничтожаются точным огнем подразделений Азербайджанской Армии", — говорится в сообщении.

В это же время Минобороны Армении заявляет, что у страны "нет вооружённых сил в Карабахском регионе". В россии утверждают, что "миротворцы" находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.

Спикер МИДа рф захарова заявила, что москва "глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации" и "призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию".

Также она опровергла информацию, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских "миротворцев" о сегодняшней "антитеррористической операции".

"Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - заявила она.

Где на самом деле сейчас россияне и армяне до конца непонятно. Если армян нет, а россияне якобы есть, то по кому тогда наносят удары ВС Азербайджана. Именно эти вопросы сейчас активно обсуждают в сети.

На операцию Азербайджана отреагировали уже в Турции. Там заявили, что "как и всегда, рядом с Азербайджаном".

В МИД Армении назвали широкомасштабной агрессией военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Там также призывали Совбез ООН и "миротворцев" рф принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе

Напомним, о том, почему возникла проблема в Нагорном Карабахе и что может быть дальше вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.