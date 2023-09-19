Загострення в Карабаху: Азербайджан і росія розбираються з миротворцями рф, а Вірменія звернулася до ООН

Де насправді зараз росіяни та вірмени до кінця незрозуміло

На тлі початку антитерористичної операції Азербайджану в Карабаху російські миротворці кудись загубилися. В росії кажуть, що вони є, в Азербаджані кажуть, що вони там "тимчасово", а в мережі не розуміють, де вони взагалі.

Так, за даними МО Азербайджану, сьогодні, 19 вересня, формування збройних сил Вірменії на території Азербайджану, де, як підкреслюють в відомстві "тимчасово розміщено російський миротворчий контингент", піддають інтенсивному обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї позиції азербайджанської армії. У відповідь на це азербайджанські військові завдають високоточних ударів.

"Бойові позиції, довготривалі вогневі точки, бойові засоби та об’єкти військового призначення формувань збройних сил Вірменії у напрямку Ходжалинського району та Червоного базару знищуються точним вогнем підрозділів Азербайджанської Армії", — йдеться у повідомленні.

В той же час Міноборони Вірменії заявляє, що країна "не має збройних сил у Карабахському регіоні". У росії стверджують, що "миротворці" перебувають у контакті з представниками вірмен Карабаху та владою Азербайджану для припинення вогню.

Спікер МЗС рф захарова заявила, що москва "глибоко стривожена різкою ескалацією ситуації" і "закликає конфліктуючі сторони зупинити кровопролиття і повернутися до дипломатичного врегулювання".

Також вона спростувала інформацію, що азербайджанська сторона нібито "завчасно" попередила російських "миротворців" про сьогоднішню "антитерористичну операцію".

"Це не відповідає дійсності. Інформацію було доведено до російського контингенту за кілька хвилин до початку бойових дій", — заявила вона.

Де насправді зараз росіяни та вірмени до кінця незрозуміло. Якщо вірменів немає, а росіяни нібито є, то по кому тоді завдають ударів ЗС Азербайджану. Саме ці питання зараз активно обговорюють у мережі.

На операцію Азербайджану відреагували вже у Туреччині. Там заявили, що "як і завжди, поряд із Азербайджаном".

У МЗС Вірменії назвали широкомасштабною агресією військові дії Азербайджану у Нагірному Карабаху. Там також закликали Радбез ООН та "миротворців" рф вжити заходів щодо припинення Азербайджаном бойових дій у Карабаху.

Нагадаємо, про те, чому виникла проблема в Нагірному Карабаху і що можливо далі ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.