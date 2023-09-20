Карабах капитулировал? Стало известно о мирных договоренностях с Азербайджаном

В число договоренностей входит расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха

Власти Нагорного Карабаха, где 19 сентября обострилась обстановка, приняли решение полностью прекратить огонь. Они согласились на разоружение армии и вывод военной техники по предложению российских миротворцев

Об этом в среду, 20 сентября, пишет издание 24News. Отмечается, что согласно решению властей, было решено прекратить огонь с 13:00 этого дня.

В то же время издание News.аm сообщает, что стороны в Нагорном Карабахе пришли к договоренностям при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Также в число договоренностей входит:

вывод оставшихся армянских подразделений и военнослужащих "из зоны развертывания российского миротворческого контингента";

расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружения с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации;

вопросы, касающиеся реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и вопросы обеспечения населения будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики.

Такая встреча состоится в четверг, 21 сентября, в городе Евлах.

Тем временем Азербайджан подтверждает прекращение огня и капитуляцию Карабаха. Отмечается, что за сутки армия потеряла в боях практически половину своих вооруженных сил. К тому же, у нее закончились боеприпасы. Согласно условиям договоренностей, Азербайджан должен будет предоставить коридор для эвакуации жителей.

Подробнее о ситуации в Карабахе "Телеграф" объясняет в материале под названием "Азербайджан начал свою "СВО" в Нагорном Карабахе. Что происходит и на чьей стороне рф".

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что конфликт начался 19 сентября. Азербайджанские военные были обстреляны со стороны ВС Армении в Карабахском регионе и в результате чего открыли ответный огонь. В Баку было принято решение начать в регионе военную операцию. 20 августа стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его прекратить военные действия.