Война в Карабахе: Блинкен созвонился с Алиевым и призвал прекратить атаку, что ему ответили

Азербайджанская сторона считает военные действия вынужденной мерой

В Карабахе продолжается антитеррористическая операция Азербайджана. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом американский чиновник сообщил на своей странице в Twitter. По его словам, во время беседы он призвал Алиева прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

"Для Азербайджана крайне важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта", — говорит Блинкен.

В то же время, по данным пресс-службы президента Азербайджана, Алиев заявил, что его страна была "вынуждена" начать проводить антитеррористеческую операцию из-за "провокационных и подстрекательских действий".

"Было доведено до внимания, что администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались, тем не менее, в ходе продолжения антитеррористических мероприятий локального характера они вновь были приглашены к диалогу", — говорится в сообщении.

По словам главы Азербайджана, антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении будут разоружены.

Подробнее о том, что происходит в Карабахе "Телеграф" объясняет в материале под названием "Азербайджан начал свою "СВО" в Нагорном Карабахе. Что происходит и на чьей стороне рф"

Ранее мы писали о том, что Армения обратилась к ООН из-за обострения в Карабахе.

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