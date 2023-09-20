Карабах капітулював? Стало відомо про мирні домовленості з Азербайджаном

До домовленостей входить розформування і повне роззброєння військових армії оборони Нагірного Карабаху

Влада Нагірного Карабаху, де 19 вересня загострилася обстановка, прийняла рішення повністю припинити вогонь. Вони погодилися на роззброєння армії та виведення військової техніки на пропозицію російських миротворців

Про це у середу, 20 вересня, пише видання 24News. Зазначається, що згідно з рішенням влади було вирішено припинити вогонь з 13:00 цього дня.

Водночас видання News.аm повідомляє, що сторони в Нагірному Карабаху дійшли домовленостей за посередництва командування російського миротворчого контингенту. Також до домовленостей входить:

виведення вірменських підрозділів, що залишилися, і військовослужбовців "із зони розгортання російського миротворчого контингенту";

розформування та повне роззброєння військових армії оборони Нагірного Карабаху;

виведення важкої техніки та озброєння з території Нагірного Карабаху з метою їхньої якнайшвидшої утилізації;

питання щодо реінтеграції, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху та питання забезпечення населення обговорюватимуться на зустрічі між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджанської Республіки.

Така зустріч відбудеться у четвер, 21 вересня, у місті Євлах.

Тим часом Азербайджан підтверджує припинення вогню та капітуляцію Карабаху. Зазначається, що за добу армія втратила у боях майже половину своїх збройних сил. До того ж у неї закінчилися боєприпаси. Згідно з умовами домовленостей, Азербайджан має надати коридор для евакуації мешканців.

Докладніше про ситуацію в Карабаху "Телеграф" пояснює у матеріалі під назвою "Азербайджан почав свою "СВО" в Нагірному Карабаху. Що відбувається і на чиєму боці рф".

За цим посиланням ви можете прочитати більше про нову війну в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що конфлікт розпочався 19 вересня. Азербайджанські військові були обстріляні з боку ЗС Вірменії в Карабаському регіоні, і в результаті чого відкрили вогонь у відповідь. У Баку було ухвалено рішення розпочати у регіоні військову операцію. 20 серпня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і закликав його припинити військові дії.