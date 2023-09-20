Війна в Карабаху: Блінкен зателефонував Алієву і закликав припинити атаку, що йому відповіли

Азербайджанська сторона вважає військові дії вимушеним заходом

У Карабаху триває антитерористична операція Азербайджану. У зв’язку із цим держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим.

Про це американський чиновник повідомив на своїй сторінці у Twitter. За його словами, під час бесіди він закликав Алієва припинити воєнні дії у Нагірному Карабаху.

"Для Азербайджану вкрай важливо деескалювати ситуацію, щоб сприяти мирному вирішенню конфлікту", — каже Блінкен.

Водночас, за даними пресслужби президента Азербайджану, Алієв заявив, що його країна була "змушена" почати проводити антитерористичну операцію через "провокаційні та підбурювальні дії".

"Було доведено до уваги, що адміністрація президента Азербайджану кілька разів запрошувала представників вірменського населення, що проживає в Карабахському регіоні нашої країни, до діалогу для обговорення питань реінтеграції, проте вони відмовлялися, проте, під час продовження антитерористичних заходів локального характеру, вони знову були запрошені. до діалогу", — йдеться у повідомленні.

За словами глави Азербайджану, антитерористичні заходи будуть зупинені, якщо зброю буде складено та формування збройних сил Вірменії буде роззброєно.

Докладніше про те, що відбувається в Карабаху "Телеграф" пояснює в матеріалі під назвою "Азербайджан почав свою "СВО" у Нагірному Карабаху. Що відбувається і на чиєму боці рф"

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