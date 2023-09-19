Нова війна в Карабаху: що думають про це азербайджанці у зоні бойових дій в Україні (відео)

Азербайджанська сторона вже зазнала втрат у боях

У вівторок, 19 вересня, стало відомо про те, що Азербайджан розпочав військову операцію в Карабаху. За даними Баку, це сталося у відповідь на провокації з боку вірменських формувань та постійні обстріли своїх позицій.

Тим часом кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, перебуваючи на передовій на Донбасі, зустрів там фотографа з Азербайджану на ім’я Азіс і розпитав його про те, що він думає про ситуацію.

"Кілька годин тому я прочитав у новинах, що Азербайджан розпочав велику операцію, але в нас уже є втрати", — сказав він.

При цьому фотограф висловив сподівання, що бойові дії триватимуть кілька днів і незабаром закінчаться.

За його словами, Україна, як і Азербайджан, неодмінно повернуть усі окуповані території під свій контроль та зможуть досягти миру.

Докладніше про те, що відбувається в Карабаху "Телеграф" пояснює в матеріалі під назвою "Азербайджан почав свою "СВО" в Нагірному Карабаху. Що відбувається і на чиїй стороні рф"

За цим посиланням ви можете прочитати більше про нову війну в Нагірному Карабаху.

Як повідомлялося раніше, Вірменія звернулася до ООН через загострення ситуації в Карабаху, проте повідомила, що не воюватиме за нього.