Азербайджанская сторона уже понесла потери в боях

Во вторник, 19 сентября, стало известно о том, что Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. По данным Баку, это произошло в ответ на провокации со стороны армянских формирований и постоянные обстрелы своих позиций.

Тем временем корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, находясь на передовой на Донбассе встретил там фотографа из Азербайджана по имени Азис и расспросил его о том, что он думает о ситуации.

"Несколько часов назад я прочитал в новостях, что Азербайджан начал большую операцию, но у нас уже есть потери", — сказал он.

При этом фотограф выразил надежду, что боевые действия продляться несколько дней и вскоре закончатся.

По его словам, Украина, как и Азербайджан, непременно вернут все оккупированные территории под свой контроль и смогут достичь мира.

Подробнее о том, что происходит в Карабахе "Телеграф" объясняет в материале под названием "Азербайджан начал свою "СВО" в Нагорном Карабахе. Что происходит и на чьей стороне рф"

По этой ссылке вы можете прочитать больше о новой войне в Нагорном Карабахе.

Как сообщалось ранее, Армения обратилась к ООН из-за обострения ситуации в Карабахе, однако сообщила, что не будет за него воевать.