Нова війна в Карабаху: що відбувається між Азербайджаном та Вірменією на вечір 19 вересня

Оперативно про події в Карабасі

У вівторок, 19 вересня, у Нагірному Карабаху загострилася ситуація. Влада Азербайджану заявила, що вона зазнала атаки, і у відповідь на це розпочала антитерористичну операцію. У Вірменії всі ці заяви заперечують та заявляють про "провокацію". І поки в регіоні лунають вибухи, а азербайджанці публікують одну за одною знищені цілі, російські "миротворці" кудись "випарувалися". У росії заявляють, що вони все ще там, хоча деякі вірменські ЗМІ пишуть, що саме вони передали Азербайджану координати військових цілей Вірменії, а потім пішли з позицій. У самому ж Єревані кажуть, що не збираються воювати і просять допомоги ООН, а "влада" невизнаного Карабаху пропонує переговори.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події у Карабаху. Він оновлюватиметься, щоб ви не пропустили нічого важливого.

20:03 Азербайджанські сили прорвали лінію зіткнення в Карабаху в кількох місцях — ЗМІ з посиланням на помічника президента Алієва.

19:58 Поліція почала застосовувати спецзасоби проти учасників акції у Єревані — "Новини-Вірменія".

19:51 У Карабаху вже 25 загиблих. З них 2 цивільних — "омбудсмен" Гегам Степанян.

19:47 Азербайджанські сили прорвали лінію зіткнення в Карабаху в кількох місцях, повідомляє Reuters з посиланням на Хікмета Гаджієва, помічника президента Алієва із зовнішньополітичних питань/

19:45 Азербайджанські ЗС завдали авіаудару в районі міста Мартакерт — "ексдержміністр" Карабаху Артак Бегларян.

19:43 Мешканців 6 громад Карабаху евакуйовано – повідомив місцевий "омбудсмен".

19:40 Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що Анкара підтримує операцію Баку в Карабаху

19:35 Протестувальники намагаються штурмувати будівлю уряду та прорвати поліцейський кордон.

19:30 На центральній площі Єревана зафіксовано сутички з поліцією

19:25 Ввечері у будівлі парламенту Вірменії видно світло практично у всіх вікнах.

19:17 За даними "МОЗ" Нагірного Карабаху, кількість жертв у регіоні станом на вечір 19 вересня становить 5 осіб.

19:12 Туреччина підтримує дії Азербайджану і її МЗС заявляє, що останній "змушений вживати заходів на своїй території, які він вважає за необхідне".

19:10 На площі Республіки в Єревані зібралися протестувальники. Вони скандують "Арцах" (Нагірний Карабах).

19:00 Влада Азербайджану озвучила умову для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху — передає азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.

"Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися", — йдеться у повідомленні.

Докладніше про те, що відбувається в Карабаху "Телеграф" пояснює в матеріалі під назвою "Азербайджан почав свою "СВО" у Нагірному Карабаху. Що відбувається і на чиєму боці рф"

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