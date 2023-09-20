Карабах капитулировал: на каких условиях заканчивается многолетнее противостояние и что дальше

Гражданское население оставляет регион

Власти непризнанного Нагорного Карабаха после менее суток "антитеррористической операции" Азербайджана, приняли предложение о прекращении огня. Сообщается, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий и разоружении, расформировании подразделений военнослужащих Армении и их выводе с территории вместе с тяжелой техникой.

Азербайджан подтвердил договоренность о разоружении Карабаха и остановке огня. Также регион массово покидает гражданское население, хотя завтра запланированы переговоры местных и представителей Азербайджана.

Условия капитуляции

Одним из ключевых требований, принятых силами Карабаха, является предложение полного разоружения :

армянские военные будут выведены "из зоны развертывания российского миротворческого контингента" в Нагорном Карабахе,

вооруженные подразделения (армию Карабаха) непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена,

21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей армянского населения Карабаха и представителей власти Азербайджана,

разоружение армянских формирований в Карабахе и вывод армянских военных обеспечиваются в координации с российскими миротворцами.

Договоренности были достигнуты при посредничестве русских миротворцев. Однако после вступления в силу режима прекращения огня в Степанакерте все еще слышались громкие взрывы.

Минобороны Азербайджана распространило видео, демонстрируемое как армянские военные покидают свои позиции в Карабахе. В то же время Армения подчеркивает, что ее военных и не было в Нагорном Карабахе с августа 2021 года. Также Армения не участвовала в подготовке текста декларации о прекращении огня.

Что дальше

Азербайджан, требовавший роспуска местного правительства в Нагорном Карабахе, заявил, что переговоры также будут включать планы "реинтеграции" региона в Азербайджан. Да,в администрации президента Азербайджана сказали, что 21 сентября в Евлахе состоится встреча с представителями армянского населения для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджана. Правительство Азербайджан намерено ликвидировать политические и военные структуры сепаратистского региона. Азербайджан настаивает, что он предложит армянам Карабаха права и гарантии, если они примут азербайджанское гражданство.

Международные посредники настаивают на немедленном раунде переговоров, на которых стороны обсудят вопросы обеспечения прав и безопасности армян. В частности, на этом настаивал госсекретарь США Энтони Блинкен. Международные наблюдатели, включая ЕС, быстро предупредили, что риторика Баку усложняет примирение.

По состоянию на этот момент происходит переселение населения, которое занимается российским миротворческим контингентом. россияне эвакуировали из опасных районов Карабаха не менее 2 тысяч мирных жителей, большая часть из них – дети. Министерство обороны рф показало видео из базового лагеря российских миротворцев в Карабахе, где размещают гражданских.

Колонны армян покидают Нагорный Карабах, это также появилось фото того, как жители Нагорного Карабаха собираются в аэропорту Степанакерта после капитуляции республики.

Аэропорт в Нагорном Карабахе после капитуляции

С другой стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что это предложение выглядит как очередная попытка Баку заставить армян вывести Карабах в рамках кампании "этнической чистки", Баку отрицает это обвинение.

Также стоит отметить, что жители Степанакерта должны были прятаться по подвалам и бомбоубежищам, а в результате боевых действий отключили электричество. В этом районе сохраняется дефицит продовольствия, ограниченное количество гуманитарной помощи, которая не развозилась из-за обстрелов. Поэтому с этой точки зрения паника и желание уехать понятно.

Что говорит бывшая союзница Армении

Между тем, россия назвала Нагорный Карабах территорией Азербайджана, напомнив об официальном признании Ереваном Карабаха частью Азербайджана на саммитах, состоявшихся в октябре 2022 года и мае 2023 года при посредничестве Евросоюза. Там сказали, что это отвечает основным условиям трехсторонней декларации, подписанной 9 ноября 2020 года.

Кроме этого, спикер путина дмитрий песков говорит, что претензии Армении в адрес россии относительно невыполнения обязательств по безопасности в ситуации Нагорного Карабаха безосновательны. Ведь после признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией россия не может вмешиваться.

Президент россии владимир путин заявил, что надеется на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе: "Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами конфликта: с властью в Ереване, с властью [сепаратистского Нагорного Карабаха] в Степанакерте и в Баку. Я надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевести решение этой проблемы в мирное русло", — сказал путин.

Подробнее о том, как начиналось очередное противостояние в Карабахе "Телеграф" объясняет в материале под названием "Азербайджан начал свою "СВО" в Нагорном Карабахе. Что происходит и на чьей стороне россии".

По этой ссылке вы можете прочитать больше о ситуации в Нагорном Карабахе.