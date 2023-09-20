рф "слила" Армению

Власти Нагорного Карабаха, где 19 сентября обострилась обстановка, приняли решение полностью прекратить огонь: они согласились на разоружение армии и вывод военной техники по предложению российских миротворцев. В россии демонстративно признали, что Карабах — это территория Азербайджана, и продемонстрировали полное равнодушие к проблемам своих бывших союзников-армян.

Пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков заявил, что "де-юре" Азербайджан ведет военные действия "на своей территории". Его слова цитируют росСМИ.

песков добавил, что россия не принимает упреки Армении за позицию российских миротворцев в Карабахе, "эти обвинения беспочвенны". Он сообщил, что москва ожидает согласования сроков телефонного разговора путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам спикера кремлевского диктатора, контакты рф и Азербайджана продолжаются "на рабочем уровне". При необходимости, по его словам, может состояться разговор Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что конфликт обострился 19 сентября. Азербайджанские военные были обстреляны со стороны ВС Армении в Карабахском регионе и открыли ответный огонь. В Баку было принято решение начать в регионе военную операцию. 20 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его прекратить военные действия.

Как сообщал "Телеграф", ранее в МИД Армении назвали широкомасштабной агрессией военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Там также призывали Совбез ООН и "миротворцев" рф принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе.