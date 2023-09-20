Капітуляція Карабаху: кремль дав знущальний коментар

рф "злила" Вірменію

Влада Нагірного Карабаху, де 19 вересня загострилася обстановка, прийняла рішення повністю припинити вогонь: вона погодилася на роззброєння армії та виведення військової техніки на пропозицію російських миротворців. У росії демонстративно визнали, що Карабах — це територія Азербайджану, і продемонстрували повну байдужість до проблем своїх колишніх союзників-вірменів.

Прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков заявив, що "де-юре" Азербайджан веде військові дії "на своїй території". Його слова цитують росЗМІ.

пєсков додав, що росія не приймає закиди Вірменії за позицію російських миротворців у Карабаху, "ці звинувачення є безпідставними". Він повідомив, що москва очікує на узгодження термінів телефонної розмови путіна та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

За словами спікера кремлівського диктатора, контакти рф та Азербайджану продовжуються "на робочому рівні". За потреби, за його словами, може відбутися розмова путіна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що конфлікт загострився 19 вересня. Азербайджанські військові були обстріляні з боку ЗС Вірменії в Карабахському регіоні та відкрили вогонь у відповідь. У Баку було ухвалено рішення розпочати у регіоні військову операцію. 20 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і закликав його припинити військові дії.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у МЗС Вірменії назвали широкомасштабною агресією військові дії Азербайджану в Нагірному Карабаху. Там також закликали Радбез ООН та "миротворців" рф вжити заходів щодо припинення Азербайджаном бойових дій у Карабаху.