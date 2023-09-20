Карабах капітулював: на яких умовах закінчується багаторічне протистояння та що далі

Цивільне населення лишає регіон

Влада невизнаного Нагірного Карабаху після менш як доби "антитерористичної операції" Азербайджану, прийняла пропозицію щодо припинення вогню. Повідомляється, що було досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій і роззброєння, розформування підрозділів військовослужбовців Вірменії та їх виведення з території разом з важкою технікою.

Азербайджан підтвердив домовленість щодо роззброєння Карабаху та зупинку вогню. Також регіон масово покидає цивільне населення, хоча на завтра заплановані переговори місцевих та представників Азербайджану.

Умови капітуляції

Однією з ключових вимог, яку прийняли сили Карабаху, є пропозиція повного роззброєння:

вірменські військові будуть виведені "із зони розгортання російського миротворчого контингенту" в Нагірному Карабаху,

озброєні підрозділи (армію Карабаху) невизнаної республіки будуть розформовані, важка техніка виведена,

21 вересня у місті Євлах відбудеться зустріч представників вірменського населення Карабаху та представників влади Азербайджану,

роззброєння вірменських формувань у Карабаху та виведення вірменських військових забезпечуються у координації з російськими миротворцями.

Домовленостей було досягнуто за посередництва російських миротворців. Однак після вступу в силу режиму припинення вогню в Степанакерті було все ще чути гучні вибухи.

Міноборони Азербайджану поширило відео, яке демонструють як вірменські військові залишають свої позиції в Карабаху. Водночас Вірменія підкреслює, що її військовиків і не було у Нагорному Карабасі із серпня 2021 року. Також Вірменія не брала участі в підготовці тексту декларації про припинення вогню.

Що далі

Азербайджан, який вимагав розпуску місцевого уряду в Нагірному Карабасі, заявив, що переговори також включатимуть плани "реінтеграції" регіону в Азербайджан. Так, в адміністрації президента Азербайджану сказали, що 21 вересня року в Євлаху відбудеться зустріч з представниками вірменського населення для обговорення питань реінтеграції на основі Конституції та законів Азербайджану. Уряд Азербайджан має намір ліквідувати політичні та військові структури сепаратистського регіону. Азербайджан наполягає, що він запропонує вірменам Карабаху права та гарантії, якщо вони приймуть азербайджанське громадянство.

Міжнародні посередники наполягають на негайному раунді переговорів, на яких сторони обговорять питання щодо забезпечення прав та безпеки вірмен. Зокрема на цьому наполягав держсекретар США Ентоні Блінкен. Міжнародні спостерігачі, включаючи ЄС, швидко попередили, що риторика Баку ускладнює примирення.

Станом на цю мить відбувається переселення населення, який займається російський миротворчий контингент. росіяни евакуювали з небезпечних районів Карабаху щонайменше 2 тисячі мирних жителів, більша частина з них – діти. Міністерство оборони росії показало відео з базового табору російських миротворців у Карабаху, де розміщують цивільних.

Колони вірмен залишають Нагірний Карабах, це також з'явилися фото того, як мешканці Нагірного Карабаху збираються в аеропорту Степанакерта після капітуляції республіки.

Аеропорт у Нагірному Карабаху після капітуляції

З іншого боку прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що ця пропозиція виглядає як чергова спроба Баку змусити вірмен вивести Карабах у рамках кампанії "етнічної чистки", Баку заперечує це звинувачення.

Також варто зазначити, що жителі Степанакерта мусили ховатися по підвалах і бомбосховищах, а внаслідок бойових дій відключили електрику. У цьому районі зберігається дефіцит продовольства, обмежена кількість гуманітарної допомоги, яка не розвозилася через обстріли. Тому з цієї точки зору паніка та бажання виїхати зрозуміле.

Що каже колишня союзниця Вірменії

Тимчасом росія назвала Нагірний Карабах територією Азербайджану, нагадавши про офіційне визнання Єреваном Карабаху частиною Азербайджану на самітах, що відбулися в жовтні 2022 року і травні 2023 року за посередництва Євросоюзу. Там сказали, що це відповідає основним умовам тристоронньої декларації, підписаної 9 листопада 2020 року.

Окрім цього, спікер путіна дмитро пєсков каже, що претензії Вірменії на адресу росії щодо невиконання зобов'язань щодо безпеки в ситуації Нагірного Карабаху є безпідставними. Адже після визнання Єреваном Карабаха азербайджанською територією росія буцімто не може втручатися.

Президент росії володимир путін заявив, що сподівається на мирне вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі: "Ми перебуваємо в тісному контакті з усіма сторонами конфлікту: з владою в Єревані, з владою [сепаратистського Нагірного Карабаху] в Степанакерті і в Баку. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти деескалації і перевести вирішення цієї проблеми в мирне русло", — сказав путін.

Докладніше про те, як розпочиналося чергове протистояння в Карабаху "Телеграф" пояснює в матеріалі під назвою "Азербайджан почав свою "СВО" в Нагірному Карабаху. Що відбувається і на чиїй стороні рф"

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