Капитуляция Карабаха: какие последствия она будет иметь для Армении, Украины и россии

Утрата Арцаха может открыть для армян новые горизонты во внешней политике.

Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе длилась менее суток и завершилась капитуляцией непризнанной республики, за день потерявшей в боях почти половину своих вооруженных сил. Стороны прекратили огонь, подписали мирное соглашение и уже завтра встретятся в городе Евлах, чтобы обсудить вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Между тем, в столице Армении — Ереване — продолжаются массовые беспорядки. Участники акций протеста требуют от правительства более решительных действий по защите армянского населения Нагорного Карабаха.

Как потеря Арцаха (такое название сепаратистского региона использует только армянская строна, в то время как Нагорный Карабах является более нейтральным топонимом. — Ред .) повлияет на политическую ситуацию в Армении, что выиграла от этого россия, и какие выводы из этой истории следует сделать Украине, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов

Неочевидная победа для Армении и польза для Украины

Избрав россию "гарантом безопасности", Армения фактически подписала приговор своим стремлениям удержать под контролем Нагорный Карабах. С самого начала все действия россиян в этом конфликте были направлены исключительно на удовлетворение собственных политических и экономических потребностей, как-то продажа Армении самолетов и предоставление Азербайджану средств ПВО в 1990-х годах, или присутствие в Арцахе "миротворческого" контингента из рф, который гарантировал безопасность армянам, одновременно "сливая" их разведданные азербайджанцам в 2020 году.

Как бы не хотелось этого россии, сидеть на двух стульях вечно кремль не мог. В конце концов пришла пора ситуативно поддержать одну из сторон. Политический демарш Никола Пашиняна и сближение Армении с Западом стали красной тряпкой для российских чиновников, не скрывавших желания отомстить "братской стране" за выход из-под своего контроля.

Вполне ожидаемо, все завершилось военной провокацией на спорных территориях, в результате чего Армения потеряла контроль над землями и местным населением, за права которого боролась последние 30 лет.

Интересно, что на этот раз премьер-министр Никол Пашинян отказался отправлять в Арцах регулярную армию Армении и участвовать в боевых действиях, ведь, по его словам, именно втягивание его страны в войну было целью в Азербайджане, заранее предупредившего рф о намерении эскалировать конфликт.

По словам политического эксперта Валентина Гладких, сегодняшняя ситуация в Нагорном Карабахе является закономерным результатом политики "разделяй и властвуй", которую россия проводила на Кавказе в течение последнего столетия. Оставшись один на один с Азербайджаном, полностью зависимой от россии "власти" Арцаха не оставалось другого выхода, кроме капитуляции.

Сегодняшние события являются началом окончательного решения вопроса Нагорного Карабаха и полной утраты Арменией возможности контролировать эту территорию.

"Важно понимать, что правительство непризнанной республики изначально зависело от россии гораздо сильнее, чем от Армении. Политический курс Нагорного Карабаха очень отличался от официального курса Армении, что подтверждалось разногласиями даже в заявлениях о войне в Украине со стороны Никола Пашиняна и Рубена Варданяна. Россия в очередной раз продемонстрировала, что она является абсолютно ненадежным союзником, просто в Армении это поняли немного раньше, и Пашинян пытался выйти из этого тупика тотальной зависимости от россии", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Условиями мирового соглашения, которое сегодня заключили правительства Нагорного Карабаха и Азербайджана является:

выведение оставшихся армянских подразделений и военнослужащих "из зоны развертывания российского миротворческого контингента";

расформирование и полное разоружение военных армии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружения с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации;

реинтеграция, обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и обеспечение населения (подробности обсудят на встрече представителей местного армянского населения и центральной власти Азербайджана 21 сентября в городе Евлах).

Последний пункт соглашения является наиболее принципиальным и важным для Армении, ведь риск столкновений между проживающими в Карабахе армянами и азербайджанцами, которые вскоре вернутся туда с правами хозяев земель, слишком высок.

По словам эксперта по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илии Кусы, Азербайджан никогда не демонстрировал готовности обеспечить безопасность местному населению в случае возвращения территории под свой контроль.

"Никто не отрицал территориальную целостность Азербайджана, даже сами армяне. Подтверждением является то, что за все эти годы Армения так и не признала независимость Арцаха. Главная их претензия и требование заключалось именно в гарантиях безопасности армянам, проживающим на территории Карабаха. Азербайджан не готов был брать на себя эти обязательства и потому армяне продолжали защищать своих граждан на этих землях", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Вероятно, во время завтрашних переговоров будут рассмотрены два основных варианта обеспечения безопасности местного населения. Первый – переходный период и постепенная реинтеграция под наблюдением "миротворцев". Второй – добровольный выезд армян Карабаха в Армению.

По словам Илии Кусы, второй сценарий был бы для Азербайджана наименее болезненным и избавил бы от проблем в будущем. Если же после возвращения под контроль Азербайджана на территории Арцаха начнутся этнические чистки, это может стать поводом к введению Западом санкций против правительства Алиева и его изоляции.

"Учитывая, что эта страна очень зависит от европейского рынка в плане экспорта нефти, секторальные санкции и токсичный имидж президента нивелирует любые выгоды, которые они могли бы получить от военной операции. В любом случае, США и Европа будут настаивать на документально закрепленных гарантиях для местного населения и обязательствах к их выполнению", – говорит эксперт.

Несмотря на то, что Армения все же потеряла Арцах, сегодняшнее поражение может стать для нее окончательным освобождением от влияния россии, возможностью полноценной политической переориентации и получения свободы во внешней политике, считает Илия Куса.

По словам политолога, если Николу Пашиняну удастся справиться с протестными настроениями граждан Армении и удержаться у власти, следующим шагом может стать сближение со странами Запада. Данный сценарий будет выгоден не только Еревану, но и Киеву, заинтересованному в минимизации или полной ликвидации российского военно-политического присутствия на Южном Кавказе и расширении антироссийской коалиции.

Россия потеряет больше Армении

В целом, возвращение Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана является очередным напоминанием международному сообществу о важности уважения принципов территориальной целостности государства, независимо от того, как долго оккупированные земли находились под контролем захватчиков, считает Валентин Гладких.

"В то же время сравнивать Арцах с так называемыми "ЛНР/ДНР" крайне некорректно. Это ситуации, лежащие в разных измерениях. В каждом случае свои первопричины, пути развития и особенности. Для Украины ситуация с Нагорным Карабахом стала лишь очередным свидетельством того, что россия в военно-политическом смысле серьезно ослабла и на сегодняшний день не имеет военных возможностей для влияния на Кавказе даже при большом желании.

Как-то Пашинян сказал: россия уходит с Кавказа. Теперь это вполне очевидный факт. Сегодняшняя ситуация в Карабахе повлечет катастрофические последствия и для ОДКБ, и для отношений между Арменией и россией, и для положения россии в СНГ в целом", – объясняет политолог.

Впрочем, россия считает себя если не победителем, то по меньшей мере талантливым кукловодом, удачно разыгравшим очередной спектакль-аферу и готовящимся пожинать плоды. По словам Илии Кусы, сейчас цель у кремля сохранить свое присутствие в Карабахе, а в идеале – стать одним из его бенефициаров.

Большое значение будут иметь результаты завтрашних переговоров по гарантиям безопасности для армян в Карабахе, посредником на которых, вероятно, будет выступать рф. Последняя может настаивать на том, чтобы оставить своих "миротворцев" в роли наблюдателей, которые будут контролировать ситуацию в переходный период и предотвращать межэтнические конфликты.

Вторым шагом станут переговоры по разблокированию транспортных коридоров, доступ к которым хочет получить россия. Договоренности будут заключать в большей степени с Турцией, ведь именно там "пролегают" стратегические интересы россии.

"Также россия обязательно попытается раскачать ситуацию в Ереване, подбрасывая армянам идею того, что именно Пашинян виноват в потере Арцаха, и подталкивая их к свержению действующего правительства. Устранив прозападного Пашиняна от власти, кремль будет пытаться поставить на его место кого-то более понятного и лояльного к Москве, чтобы вернуть Армению под свой контроль", – говорит эксперт.

Больше об однодневной войне на Южном Кавказе читайте на сайте Телеграф в статье: "Карабах капитулировал: на каких условиях заканчивается многолетнее противостояние и что дальше".