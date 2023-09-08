Активность Идальго напоминает аналогичные поступки мэра Москвы Лужкова в Крыму

Анн Идальго упрекнули в неэффективности как главы крупнейшего города Франции. Местные медиа утверждают: должностнoe лицо вместо отстаивания интересов своих избирателей заинтересовалась сепаратистским образованием в Карабахе и призывает европейское сообщество признать Арцах.

Об этом пишет Цензор.

Eще Идальго призывает власти Франции построить там аэропорт и требует от президента Макрона внести на обсуждение Совбеза ООН резолюцию о международном военном вмешательстве в Карабахе.

Бурная активность Идальго в регионе, находящемся более чем в 4500 км от Парижа – сферы ее прямой ответственности, напоминает аналогичные поступки мэра Москвы Лужкова в Крыму. Градоначальник столицы РФ часто ездил на полуостров, встречался с местными сепаратистами, финансировал их и делал заявления в поддержку аннексии. В 2002 мэр Лужков заявлял: "Крым – это особый регион России!". Спустя 20 лет история повторилась, после встречи с "президентом" сепаратистского анклава Арутюняном Идальго сказала: "Париж обратился к правительству Франции с просьбой признать независимость республики Арцах". В то время как Идальго проявляет интерес к Карабаху, французские СМИ и даже Википедия, комментируют ее как мэра.

Мэр V округа Парижа Берту обращал внимание на разрыв между ее заявлениями и реальностью: "Фактически городом никто не занимается. Париж отвратительный, покупательная способность падает, семьи покидают столицу".

Wikipedia пишет: "#SaccageParis – это движение, направленное на осуждение деградации наследия, культуры и общества, которое испытал Париж под руководством Анн Идальго… Через год после начала движения #SaccageParis ассоциировался почти с 3 млн сообщений, опубликованных в Twitter; отметку 3,5 млн было пройдено в конце мая 2022".

О неэффективности ее как мэра не раз писало Le Figaro. В одной из последних публикаций издание обнаружило, что в 2017 почти половина годовой суммы, которую Идальго получила на представительские расходы, пошла на покупку одежды люкс-брендов…". Вместо выполнения прямых обязанностей Анн Идальго интересуется далеким Кавказом. И это выглядит как разжигание конфликта в неспокойном регионе, где выгодоприобретателем является не Армения, а Россия, которой выгодно "медленное тление" Карабаха.