У Карабаху розстріляли машину з "миротворцями рф": всі військові загинули

На місці події працюють російські та азербайджанські правоохоронці

У Нагірному Карабаху, який капітулював перед Азербайджаном, обстріляли машину з військовими з росії. Група "миротворців" поверталася зі спостережного посту та потрапила під обстріл зі стрілецької зброї.

Про це заявили в Міноборони росії. За даними, всі російські військові, які були в авто, загинули.

"20 вересня під час повернення зі спостережного посту російського миротворчого контингенту в районі населеного пункту Джанятаг автомобіль з російськими військовослужбовцями зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу російські військовослужбовці, які перебували в автомобілі, загинули", — сказано в повідомленні.

Щоб встановити всі обставини події, на місці розстрілу авто працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів. Чому в Нагірному Карабаху розстріляли авто з російськими військовими, наразі невідомо.

Нагадаємо, що 20 вересня влада невизнаного Нагірного Карабаху склала зброю і здалася армії Азербайджану. У цьому матеріалі "Телеграфа" ви можете детально прочитати про те, на яких умовах закінчується багаторічна битва. Також політичні експерти пояснили, як капітуляція Карабаха позначиться на ситуації у світі. Зокрема, як це вплине на Вірменію, Україну та росію.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав антитерористичну операцію проти Нагірного Карабаху. Вірменія відразу заявила, що не має наміру вступати у війну, а ближче до вечора стало відомо про перші жертви внаслідок перестрілок та зіткнень. Вже наступного дня, 20 вересня, влада Нагорно Карабаха оголосила про свою капітуляцію.

Докладніше про конфлікт між Нагірним Карабахом читайте у матеріалі "Телеграфа": "Нова війна в Карабаху завершилася: що відбувається між Азербайджаном та Вірменією (хроніка)"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чий бік зайняла росія у конфлікті між Нагірним Карабахом та Азербайджаном. Влада країни чітко заявила про свою позицію.