"Извините": Алиев позвонил путину из-за расстрела "миротворцев" рф в Карабахе

Алиев извинился и "выразил глубокие соболезнования"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой россии владимиром путиным принес извинения за гибель "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе, который перешел под контроль Азербайджана. Группа россиян возвращалась с наблюдательного поста и попала под обстрел из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба кремля. Отмечается, что разговор произошел по инициативе Алиева.

"Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента (РМК). Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — заявили в кремле.

Там добавили, что Генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте, расследуя инцидент. Кроме того, президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Напомним, в ходе обстрела в Нагорном Карабахе была ликвидирована группа из пятерых "российских миротворцев". В их числе был также заместитель командующего российского "миротворческого" контингента, капитан 1 ранга Иван Ковган. РосСМИ пишут, что с ним погибли и его заместители.

Стоит отметить, что россия уже не впервые удовлетворяется извинениями за гибель своих граждан. Так, 24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский военный самолет СУ-24, погиб летчик Турция утверждала, что самолет нарушил ее воздушное пространство в районе границы с Сирией. Минобороны РФ заявило, что самолет находился над сирийской территорией. россия потребовала от Турции извинений, получила их и успокоилась.

Тем временем российские СМИ сообщили, что командир корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей. Об этом заявил их источник в силовом ведомстве рф. Кроме того, по его данным, задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев россии в Карабахе.

В сети иронизируют по поводу извинений Алиева перед путиным. Эта ситуация выглядит абсурдно.

"Ахахах. Я конечно дико извиняюсь что так мало. Будем работать над продуктивностью", "А потом позвонил Зеленский и поблагодарил", "Так бы россия ответила, но что ж ты сделаешь против вежливости", "Очередные ваньки миротворцы которых бы все равно отправили в Украину здохли не доехав", "А, ну раз извинился, то совсем другое дело", — пишут комментаторы.

Детальнее о конфликте вокруг Нагорного Карабаха читайте в материале "Телеграфа": "Новая война в Карабахе завершилась: что происходит между Азербайджаном и Арменией (хроника)"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 19 сентября Азербайджан начал проведение антитерористической операции в Нагорном Карабахе. Уже к вечеру того же дня стало известно о первых пострадавших и погибших. Спустя менее чем сутки Карабах капитулировал. Азербайджан подтвердил договоренность.