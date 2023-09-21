В Карабахе убили замкомандующего "миротворческих" сил рф: реакция россии бесподобна

Российский офицер не дожил до своего 53-летий три дня

Во время обстрела в Нагорном Карабахе была ликвидирована группа из пятерых российских миротворцев. В их числе был также заместитель командующего российского "миротворческого" контингента, капитан 1 ранга Иван Ковган.

20 сентября автомобиль миротворцев подвергся обстрелу. В результате находившиеся в машине "УАЗ" российские военнослужащие погибли. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны рф.

Офицер Северного флота страны-агрессора Андрей Лузик в свою очередь прокомментировал гибель Ковгана и подчеркнул, что Ковган "был военным моряком, а погиб в горах от предательской пули".

По данным росСМИ, штатная должность Ивана Ковгана — замком подводными силами Северного флота (Гаджиево). Ликвидированный офицер не дожил до своего 53-летия три дня.

В то же время следует отметить, что реакция россии на этот раз больше, чем сдержанная. Так, в ТГ-канале Минобороны рф лишь небольшая заметка стала упоминанием о случившемся.

Детально конфликте между Нагорным Карабахом читайте в материале "Телеграфа": "Новая война в Карабахе завершилась: что происходит между Азербайджаном и Арменией (хроника)"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 сентября Азербайджан начал проведение антитерористической операции в Нагорном Карабахе. Уже к вечеру того же дня стало известно о первых пострадавших и погибших. Спустя менее чем сутки Карабах капитулировал. Азербайджан подтвердил договоренность.