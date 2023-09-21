Война в Карабахе закончена: Алиев говорит, что Азербайджан полностью восстановил суверенитет (новая карта)
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Детали дальнейшей реинтеграции региона будут обсуждаться на встрече 21 сентября
Новая военная операция в Карабахе завершилась тем, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.
Об этом вечером 21 сентября рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего видеообращения к гражданам своей страны. По его словам, за сутки азербайджанские подразделения достигли поставленных целей антитеррористической операции.
"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении", — сказал Алиев.
По его словам, представители армянской общины согласились провести встречу с азербайджанскими должностными лицами в городе Евлах, а тем временем армянские подразделения приняли условия Баку и начали складывать оружие и покидать позиции.
"В ходе встречи моего представителя с представителями карабахской общины в городе Евлах мы донесем до них наши взгляды и видение будущего сосуществования. Все их права будут обеспечены – права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы", — добавил он.
Как сообщалось ранее, прекращение огня вступило в силу с 13:00 (12:00 по Киеву). По сути, вся операция Азербайджана продлилась менее 24 часов. Согласно условиям договоренности, все незаконные армянские подразделения должны сложить оружие и покинуть позиции, войска Армении также должны покинуть территорию Азербайджана. Вся боевая техника передается в распоряжение азербайджанских военных.
Реализация вышеперечисленных шагов должна осуществляться под присмотром российского миротворческого контингента. Реинтеграция Карабаха будет происходить мирным путем.
Напомним, "Телеграф" следил за тем, как развивались события в Карабахе. Об этом можно прочитать в нашем материале по ссылке.