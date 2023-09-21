Война в Карабахе закончена: Алиев говорит, что Азербайджан полностью восстановил суверенитет (новая карта)

Детали дальнейшей реинтеграции региона будут обсуждаться на встрече 21 сентября

Новая военная операция в Карабахе завершилась тем, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

Об этом вечером 21 сентября рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего видеообращения к гражданам своей страны. По его словам, за сутки азербайджанские подразделения достигли поставленных целей антитеррористической операции.

"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении", — сказал Алиев.

По его словам, представители армянской общины согласились провести встречу с азербайджанскими должностными лицами в городе Евлах, а тем временем армянские подразделения приняли условия Баку и начали складывать оружие и покидать позиции.

"В ходе встречи моего представителя с представителями карабахской общины в городе Евлах мы донесем до них наши взгляды и видение будущего сосуществования. Все их права будут обеспечены – права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы", — добавил он.

Как сообщалось ранее, прекращение огня вступило в силу с 13:00 (12:00 по Киеву). По сути, вся операция Азербайджана продлилась менее 24 часов. Согласно условиям договоренности, все незаконные армянские подразделения должны сложить оружие и покинуть позиции, войска Армении также должны покинуть территорию Азербайджана. Вся боевая техника передается в распоряжение азербайджанских военных.

Реализация вышеперечисленных шагов должна осуществляться под присмотром российского миротворческого контингента. Реинтеграция Карабаха будет происходить мирным путем.

Карабах выделен пунктиром, желтым цветом показана территория, на которой размещены российские миротворцы

Напомним, "Телеграф" следил за тем, как развивались события в Карабахе. Об этом можно прочитать в нашем материале по ссылке.