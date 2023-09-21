Війна в Карабаху закінчена: Алієв каже, що Азербайджан повністю відновив суверенітет (карта)

Деталі подальшої реінтеграції регіону обговорюватимуться на зустрічі 21 вересня

Нова військова операція в Карабаху завершилася тим, що Азербайджан повністю відновив суверенітет.

Про це ввечері 21 вересня розповів президент Азербайджану Ільхам Алієв під час відеозвернення до громадян своєї країни. За його словами, за добу азербайджанські підрозділи досягли поставленої мети антитерористичної операції.

"Була повністю знищена значна частина армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, попри зобов’язання Вірменії", — сказав Алієв.

За його словами, представники вірменської громади погодилися провести зустріч з азербайджанськими посадовими особами у місті Євлах, а тим часом вірменські підрозділи прийняли умови Баку та почали складати зброю та залишати позиції.

"Під час зустрічі мого представника з представниками карабаської громади у місті Євлах ми донесемо до них наші погляди та бачення майбутнього співіснування. Усі їхні права будуть забезпечені – права на освіту, культурні права, релігійні права, права на муніципальні вибори", — додав він.

Як повідомлялося раніше, припинення вогню набуло чинності з 13:00 (12:00 за Києвом). По суті, вся операція Азербайджану тривала менше ніж 24 години. Згідно з умовами домовленості, всі незаконні вірменські підрозділи мають скласти зброю та залишити позиції, війська Вірменії також мають залишити територію Азербайджану. Вся бойова техніка передається у розпорядження азербайджанських військових.

Реалізація перерахованих вище кроків має здійснюватися під наглядом російського миротворчого контингенту. Реінтеграція Карабаху відбуватиметься мирним шляхом.

Карабах виділено пунктиром, жовтим кольором показано територію, на якій розміщені російські миротворці

Нагадаємо, "Телеграф" стежив за тим, як розвивалися події у Карабаху. Про це можна прочитати в нашому матеріалі за посиланням.