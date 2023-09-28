Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование: официально названа дата

Согласно Указу было принято два важных решения

Непризнанная Республика Нагорный Карабах, где в сентябре случился однодневный военный конфликт, прекращает свое существование. Это произойдет с 1 января 2024 года.

Соответствующий указ подписал глава НКР Самвел Шахраманян. Он подчеркнул, что данное решение было принято исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха на фоне сложной военно-политической ситуации.

По словам Шахраманяна, в данном случае была также учтена договоренность, достигнутая при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики.

"Руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение:

1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.

2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе", — говорится в тексте.

Стоит добавить, что в росСМИ появилась информация о том, что бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента республики Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана.

"Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши (Шуша — азерб. — ИФ)", — сообщил Бабаян.

Он добавил, что его неявка или побег только усугубит ситуацию и нанесет вред народу.

Днем ранее на границе Азербайджана задержан бывший глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха миллиардер Рубен Варданян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 сентября азербайджанские военные были обстреляны в Карабахском регионе со стороны вооруженных сил Армении. Был открыт ответный огонь. Затем в Баку было принято решение о начале военной операции в этом регионе. Уже на следующий день власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня. Они согласились на предложение российских миротворцев о полном выводе военной техники и разоружении.