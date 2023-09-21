Победа Азербайджана, извинения за мертвых россиян и протесты в Армении - ситуация вокруг Карабаха сейчас

Баку провел переговоры с сепаратистским правительством Карабаха

В Нагорном Карабахе после капитуляции сепаратистского правительства этнических армян в пользу Азербайджана сегодня прошли переговоры по установлению новых порядков в этом регионе.

И пока президент Азербайджана Ильхам Алиев записывал торжественное видеообращение и извинялся за убитых российских миротворцев, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен найти решение проблемы с массовыми протестами, захватившими улицы Еревана. "Телеграф" собрал последние главные новости о ситуации в Нагорном Карабахе:

Переговоры о реинтеграции

В четверг бывшие руководители сепаратистского региона Нагорный Карабах встретились с азербайджанскими официальными лицами в городе Евлах. Они обсуждали условия роспуска этого формирования. Офис президента Азербайджана обнародовал заявление, в котором говорится, что встреча прошла "в конструктивной и позитивной атмосфере, велись дискуссии по вопросам реинтеграции армянского населения "Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджана.

Азербайджанцы представили планы, согласно которым регион перейдет под их управление. Они также пообещали обеспечить срочно необходимые поставки гуманитарной помощи и топлива. В своем телеобращении Ильхам Алиев заявил, что его правительство будет гарантировать права гражданского населения, включая "права на образование, культурные права, религиозные права и права на муниципальные выборы, поскольку Азербайджан является свободным обществом".

В то же время Давид Бабаян, советник армянского этнического лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна сказал Reuters, что армянам в Нагорном Карабахе нужны гарантии безопасности, прежде чем отдавать оружие

"У нас есть соглашение о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения — переговоры продолжаются", — сказал Бабаян, добавив, что окончательной договоренности еще нет.

Остаются опасения по поводу потенциальных этнических чисток/изгнания армян, согласно сообщениям, что российские миротворцы "эвакуировали" из анклава около 2000 человек, что вызвало предупреждение о масштабном принудительном перемещении.

Премьер Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван готовится к сценарию, если на территорию Армении массово будут съезжаться вынужденные переселенцы, передает "Радио Азатутюн".

"В начале этой недели я дал поручение сформировать рабочую группу по приему вынужденных переселенцев, возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха для обеспечения их положения и условий проживания", — подчеркнул он, добавив, что проведена подготовительная работа по размещению в Армении около 40 тысяч семей.

Он добавил, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине, в достойных и безопасных условиях.

"Сегодня, по нашей оценке, прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет. При этом мы также знаем, что в штабе российских миротворческих войск находятся около 1200-1300 граждан, о которых они заботятся. Мы также готовы принять возможные меры. Проблема заключается в том, что Лачинский коридор закрыт", — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения не проводит политику изгнания армян из Нагорного Карабаха, ее проводит Азербайджан.

Протесты в Ереване

Демонстранты перекрыли улицы в Ереване, требуя обеспечить эвакуацию карабахских армян. Правительство Армении сегодня заявляет, что не поднимало вопрос об эвакуации карабахских армян, передает "Радио Азатутюн". В аппарате премьер-министра уверяют, что находятся в постоянном контакте с коллегами в Нагорном Карабахе и относительно ситуации, в зависимости от результатов продолжающихся обсуждений между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и миротворцами необходимые решения будут приняты совместно с Нагорным Карабахом.

Когда это может произойти, официальные лица в Ереване не уточняются. Тем временем жители Нагорного Карабаха продолжают просить о помощи в социальных сетях.

Инцидент с российскими миротворцами

20 сентября россия заявила о гибели неназванного количества своих так называемых "миротворцев" в Нагорном Карабахе в результате обстрела. Инцидент произошел, когда военные из российского "миротворческого контингента" возвращались со своего наблюдательного поста. В четверг стало известно, что среди погибших был заместитель командующего подводными силами Северного флота рф капитан первого ранга Иван Ковган. Он был откомандирован в Карабах два месяца назад и занимал должность заместителя главы миссии "миротворцев".

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения российскому диктатору путину в связи с убийством российских военных. Алиев "выразил глубокие соболезнования" по поводу трагедии, пообещал провести "тщательное расследование" и "наказать виновных". Алиев выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Подробнее о конфликте вокруг Нагорного Карабаха читайте в материале "Телеграфа": "Новая война в Карабахе завершилась: что происходит между Азербайджаном и Арменией (хроника)"