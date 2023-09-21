Перемога Азербайджану, вибачення за мертвих росіян і протести в Арменії - ситуація навколо Карабаху зараз

Баку провів переговори із сепаратистським урядом Карабаху

У Нагорному Карабаху після капітуляції сепаратистського уряду етнічних вірменів на користь Азербайджану сьогодні пройшли переговори щодо встановлення нових порядків у цьому регіоні.

І поки президент Азербайджану Ільхам Алієв записував урочисте відеозвернення та перепрошував за вбитих російських миротворців, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян мусить знайти розв'язання проблеми з масовими протестами, які захопили вулиці Єревану. "Телеграф" зібрав останні головні новини щодо ситуації у Нагірному Карабаху:

Переговори про реінтеграцію

У четвер колишні керівники сепаратистського регіону Нагірний Карабах зустрілися з азербайджанськими офіційними особами у місті Євлах. Вони обговорювали умови розпуску цього формування. Офіс президента Азербайджану оприлюднив заяву, в якій йдеться, що зустріч пройшла "в конструктивній і позитивній атмосфері, велися дискусії з питань реінтеграції вірменського населення" Карабаху, відновлення інфраструктури та організації діяльності на основі Конституції та законів Азербайджану.

Азербайджанці представили плани, згідно з якими регіон перейде під їхнє управління. Вони також пообіцяли забезпечити терміново необхідні поставки гуманітарної допомоги та палива. Під час свого телезвернення Ільхам Алієв заявив, що його уряд гарантуватиме права цивільного населення, включаючи "права на освіту, культурні права, релігійні права та права на муніципальні вибори, оскільки Азербайджан є вільним суспільством".

Водночас Давид Бабаян, радник вірменського етнічного лідера Нагірного Карабаху Самвела Шахраманяна сказав Reuters, що вірменам у Нагірному Карабаху потрібні гарантії безпеки, перш ніж віддавати зброю

"У нас є угода про припинення військових дій, але ми очікуємо остаточної угоди — переговори тривають", — сказав Бабаян, додавши, що остаточної домовленості ще немає.

Лишаються побоювання щодо потенційних етнічних чисток/вигнання вірменів, згідно з повідомленнями про те, що російські миротворці "евакуювали" з анклаву близько 2000 осіб, що викликало попередження про масштабне примусове переміщення.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Єреван готується до сценарію, якщо на територію Вірменії масово будуть з'їжджатися вимушені переселенці, передає "Радіо Азатутюн".

"На початку цього тижня я дав доручення сформувати робочу групу з прийому вимушених переселенців, можливих груп біженців із Нагірного Карабаху для забезпечення їхнього становища та умов проживання", — наголосив він, додавши, що проведено підготовчу роботу з розміщення у Вірменії близько 40 тисяч сімей.

Він додав, що вірмени Нагірного Карабаху мають жити у своїх будинках, на своїй батьківщині, у гідних та безпечних умовах.

"Сьогодні, за нашою оцінкою, прямої загрози громадянському населенню Нагірного Карабаху немає. При цьому ми також знаємо, що в штабі російських миротворчих військ знаходяться близько 1200-1300 громадян, про які вони дбають. Ми також готові вжити можливих заходів. Проблема полягає у тому, що Лачинський коридор закрито", — сказав він.

Пашинян наголосив, що Вірменія не проводить політику вигнання вірмен із Нагірного Карабаху, її проводить Азербайджан.

Протести у Єревані

Демонстранти перекрили вулиці в Єревані, вимагаючи забезпечити евакуацію карабаських вірмен. Уряд Вірменії сьогодні заявляє, що не порушував питання про евакуацію карабаських вірмен, передає "Радіо Азатутюн". В апараті прем'єр-міністра запевняють, що перебувають у постійному контакті з колегами в Нагірному Карабаху і щодо ситуації, залежно від результатів обговорень між представниками Нагірного Карабаху, Азербайджану та миротворцями, які тривають, необхідні рішення будуть прийняті спільно з Нагірним Карабахом.

Коли це може статися, офіційні особи у Єревані не уточнюють. Тим часом жителі Нагірного Карабаху продовжують просити про допомогу в соціальних мережах.

Інцидент з російськими миротворцями

20 вересня росія заявила про загибель неназваної кількості своїх так званих "миротворців" у Нагірному Карабаху внаслідок обстрілу. Інцидент стався, коли військові з російського "миротворчого контингенту" поверталися зі свого спостережного посту. У четвер стало відомо, що серед загиблих був заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ капітан першого рангу Іван Ковган. Він був відряджений у Карабах два місяці тому і обіймав посаду заступника голови місії "миротворців".

Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв вибачився перед російським диктатором путіним у зв'язку з убивством російських військових. Алієв "висловив глибокі співчуття" з приводу трагедії, пообіцяв провести "ретельне розслідування" і "покарати винних". Алієв висловив готовність надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.

Детальніше про конфлікт навколо Нагірного Карабаху читайте у матеріалі "Телеграфа": "Нова війна в Карабаху завершилася: що відбувається між Азербайджаном та Вірменією (хроніка)"