Азербайджан озвучил потери во время операции в Карабахе

Среди жертв есть и военные, и гражданские

Представители Азербайджана в среду, 27 сентября, назвали количество своих погибших военных во время молниеносного наступления на прошлой неделе в Нагорном Карабахе. Также было озвучено количество раненых азербайджанских военнослужащих.

По данным Министерства здравоохранения Азербайджана, во время операции погибли 192 солдата и один гражданский, сообщает AFP. Кроме того, более 500 военнослужащих получили ранения.

Также отмечается, что общее число погибших в результате наступления в настоящее время составляет более 400 человек.

Следует отметить, что армянская сторона оценила количество погибших военных и мирных жителей в 213 человек.

В свою очередь российские СМИ сообщили, что в Армению из Карабаха переехали уже 42,5 тысячи человек.

В то же время, по официальным данным правительства Армении, по состоянию на вечер 26 сентября в страну прибыли 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха. Из них зарегистрировали около 21 тысячи, а жильем обеспечили более 3200 человек, не имеющих вариантов размещения.

Напомним, ранее политические эксперты рассказали "Телеграфу", какие последствия капитуляция Карабаха будет иметь для Армении, Украины и россии.