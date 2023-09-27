Азербайджан озвучив втрати під час операції в Карабаху

Серед жертв є і військові, і цивільні

Представники Азербайджану у середу, 27 вересня, назвали кількість своїх загиблих військових під час блискавичного наступу минулого тижня у Нагірному Карабаху. Також було озвучена кількість поранених азербайджанських військовослужбовців.

За даними Міністерства охорони здоров'я Азербайджану, під час операції загинули 192 солдати та один цивільний, повідомляє AFP. Крім того, понад 500 військовослужбовців отримали поранення.

Також зазначається, що загальна кількість загиблих внаслідок наступу наразі становить понад 400 осіб.

Також слід зазначити, що вірменська сторона оцінила кількість загиблих військових і мирних жителів у 213 осіб.

Своєю чергою російські ЗМІ повідомили, що до Вірменії з Карабаху переїхали вже 42,5 тисячі людей.

Водночас за офіційними даними уряду Вірменії, станом на вечір 26 вересня до країни прибули 28 120 вимушених переселенців з Карабаху. З них зареєстрували близько 21 тисячі, а житлом забезпечили понад 3200 людей з тих, які не мають варіантів розміщення.

Нагадаємо, раніше політичні експерти розповіли "Телеграфу", які наслідки капітуляція Карабаху матиме для Вірменії, України та росії.