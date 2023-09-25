Питання Карабаху все ще актуальне: у Вірменії погрожують "паралізувати" країну

У Єревані протестувальники анонсували загальну акцію непокори - початок заплановано на 8 годину ранку 25 вересня.

Питання Нагірного Карабаху викликало гостру реакцію у суспільства. Опозиціонери у Вірменії розробили програму дій, яка призведе до зміни влади у країні. Зокрема, у Єревані протестувальники анонсували загальну акцію непокори.

Під час мітингу, який шостий день поспіль проходить на площі Республіки в Єревані, Член Національного комітету Вазген Манукян пообіцяв, що опозиція "паралізує місто" у найближчі три дні. Початок акції оголошено на восьму годину ранку 25 вересня. Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

"Уся Вірменія буде паралізована в найближчі три дні. Опорою влади є тільки поліція", — заявив Манукян.

У неділю представники вірменської опозиції провели черговий мітинг на площі Республіки в Єревані, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у зв'язку з його політикою щодо Нагірного Карабаху.

Вірменська опозиція звинувачує Нікола Пашиняна у зраді національних інтересів

"Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори до такої міри, щоб уряд став на коліна", — заявив зі свого боку депутат опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок блискавичної військової операції Азербайджану вірменська влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, що існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку. Тривають переговори про умови реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху в Азербайджані, відповідно до яких вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. Чинна влада Вірменії побічно звинуватила в події російський миротворчий контингент, який, на їхню думку, не втрутився в події.

Вірменська опозиція звинувачує Нікола Пашиняна у зраді національних інтересів і ненаданні допомоги вірменам Карабаху. Водночас заявляють про небезпеку етичних чисток у регіоні, на акціях протесту звучить і критика на адресу москви.

Влада затримала кілька сотень протестувальників

Під час мітингів сталися сутички з поліцією. Влада затримала кілька сотень протестувальників, з них 49 осіб стали підозрюваними у кримінальних справах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Єревані сутички місцевих та поліції. Громадяни незадоволені вирішенням ситуації в Нагірному Карабаху і вимагають відставки Нікола Пашиняна.