Вопрос Карабаху все еще актуален: в Армении угрожают "парализовать" страну

В Ереване протестующие анонсировали общую акцию неповиновения – начало запланировано на 8 часов утра 25 сентября.

Вопрос Нагорного Карабаха вызвал острую реакцию у общества. Оппозиционеры в Армении разработали программу действий, которая приведет к смене власти в стране. В частности, в Ереване протестующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения.

В ходе митинга, который шестой день проходит на площади Республики в Ереване, Член Национального комитета Вазген Манукян пообещал, что оппозиция "парализует город" в ближайшие три дня. Начало акции объявлено к восьми часам утра 25 сентября. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

"Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", — заявил Манукян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой по Нагорному Карабаху.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в измене национальным интересам

"Нужно выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство опустилось на колени", — заявил со своей стороны депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

Напомним, на прошлой неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Продолжаются переговоры об условиях реинтеграции армянского общества Нагорного Карабаха в Азербайджане, согласно которым вся территория региона перейдет под контроль азербайджанских властей. Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в события.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в измене национальным интересам и неоказании помощи армянам Карабаху. В то же время, заявляют об опасности этических чисток в регионе, на акциях протеста звучит и критика в адрес москвы.

Власти задержали несколько сотен протестующих

Во время митингов произошли столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ереване столкновения местных и полиции. Граждане недовольны разрешением ситуации в Нагорном Карабахе и требуют отставки Никола Пашиняна.