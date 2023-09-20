Пашиняна в Армении могут отстранить от власти: оппозиция разработала план

У оппозиции разработан четкий план по смене власти

Оппозиционеры в Армении разработали программу действий, которая приведет к смене власти в стране. Для ее реализации будет создан Национальный комитет.

Об этом сообщают "Новости Армении". Представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян на митинге оппозиции сегодня, 20 сентября, завил, что 19 сентября было проведено совещание практически всех представителей оппозиции, на котором обсудили дорожную карту по выходу из сложившейся ситуации.

По его словам, в двух вопросах удалось достигнуть взаимопонимания. В частности, было принято решение, что для управления народным движением нужно создать орган, который будет вести людей за собой и отвечать за их поступки. Этим органом и будет Национальный Комитет.

Кроме того, оппозиция разработала программу действий, которые приведут к отставке "правительства зла".

"Парламентская оппозиция в рамках этой программы воспользуется возможностью начать процедуру импичмента. Национальный комитет в короткий срок с этой площадки представит свою программу действий", — сказал Ишхан Сагателян.

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