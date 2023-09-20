Пашиняна у Вірменії можуть усунути від влади: опозиція розробила план

Опозиція розробила чіткий план щодо зміни влади

Опозиціонери у Вірменії розробили програму дій, яка призведе до зміни влади у країні. Для її реалізації буде створено Національний комітет.

Про це повідомляють "Новини Вірменії". Представник Верховного органу АРФ Дашнакцутюн Ішхан Сагателян на мітингу опозиції сьогодні, 20 вересня, заявив, що 19 вересня була проведена нарада практично всіх представників опозиції, на якій обговорили дорожню карту щодо виходу із ситуації.

За його словами, у двох питаннях вдалося досягти порозуміння. Зокрема, було ухвалено рішення, що для управління народним рухом потрібно створити орган, який вестиме людей за собою та відповідатиме за їхні вчинки. Цим органом і буде Національний Комітет.

Крім того, опозиція розробила програму дій, які призведуть до відставки "уряду зла".

"Парламентська опозиція в рамках цієї програми скористається можливістю розпочати процедуру імпічменту. Національний комітет у короткий термін із цього майданчика представить свою програму дій", — сказав Ішхан Сагателян.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Єревані сутички місцевих та поліції. Громадяни незадоволені вирішенням ситуації в Нагірному Карабаху і вимагають відставки Нікола Пашиняна.