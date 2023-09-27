Азербайджан задержал бывшего главу правительства Карабаха, известного миллиардера

На границе с Азербайджаном был задержан бывший глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха миллиардер Рубен Варданян. Он пытался выехать в Армению.

Информация об этом была опубликована в СМИ, а затем появилась в Telegram-канале Варданяна. Его супруга объяснила ситуацию.

"Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними", — написала она.

Пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна. По информации ведомства, он был задержан на пограничном пункте "Лачин".

РосСМИ сообщают, что ситуацию с задержанием прокомментировал пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков. Он заявил, что у него нет информации о случившемся.

"Нет, я не располагаю такой информацией…. Но в любом случае он же и российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание. Это обычная практика. И, конечно, мы будем защищать его права", — сказал он.

При этом стоит добавить, что в сентябре 2022 года Варданян решил отказаться от российского гражданства, чтобы переехать как гражданин Армении в Нагорный Карабах. В декабре того же года российский президент подписал соответствующий указ. Об этом факте напомнили пескову, на что он ответил следующее:

"Я не уверен, поэтому не берусь комментировать точно. Если он вышел из российского гражданства — это другое дело. Опять же, боюсь ошибиться", — пояснил пресс-секретарь.

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