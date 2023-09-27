Азербайджан затримав колишнього главу уряду Карабаха, відомого мільярдера

Ситуацію вже встигли прокоментувати у кремлі

На кордоні з Азербайджаном було затримано колишнього главу уряду невизнаного Нагірного Карабаху мільярдера Рубена Варданяна. Він намагався виїхати до Вірменії.

Інформація про це була опублікована у ЗМІ, а потім з’явилася у Telegram-каналі Варданяна. Його дружина пояснила ситуацію.

"Сьогодні вранці мій чоловік, Рубен Варданян, філантроп, бізнесмен і колишній держміністр Республіки Арцах, був заарештований і взятий у полон азербайджанською владою на кордоні при спробі покинути Арцах разом з тисячами інших вірмен, які рятуються від азербайджанської окупації. Усі десять місяців блокади Рубен стояв плечем до плеча з арцахцями, терпів поневіряння і боровся за виживання разом із ними", — написала вона.

Прикордонна служба Азербайджану підтвердила затримання Варданяна. За інформацією відомства, його затримали на прикордонному пункті "Лачин".

РосЗМІ повідомляють, що ситуацію із затриманням прокоментував прес\секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков. Він заявив, що у нього немає інформації про те, що сталося.

"Ні, я не маю такої інформації .... Але в будь-якому випадку він же і російський громадянин, у нього є російське громадянство, тому так чи інакше ми повинні отримати інформацію, якщо мало місце якесь затримання. Це звичайна практика. І, звичайно, ми захищатимемо його права", — сказав він.

При цьому варто додати, що у вересні 2022 року Варданян вирішив відмовитися від російського громадянства, щоб переїхати як громадянин Вірменії у Нагірний Карабах. У грудні цього року російський президент підписав відповідний указ. Про цей факт нагадали пєскову, на що він відповів таке:

"Я не впевнений, тому не беруся коментувати точно. Якщо він вийшов з російського громадянства — це інша справа. Знову ж таки, боюся помилитися", — пояснив прессекретар.

Варто відзначати, что Варданян є у списку українського "Миротворця" за фінансування сепаратистських організацій на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок антитерористичної операції у Нагірному Карабаху. Вже 20 вересня було повідомлено про припинення вогню. Влада невизнаного Карабаха ухвалювала пропозицію російських миротворців на виведення техніки й повне роззброєння.