Против россии: в Армении политики и общественники выступили с громким заявлением

Организации и деятели также положительно относятся к готовности властей Армении ратифицировать Римский статут

В Армении, после того, как россия "слила" Карабах, неправительственные организации и политические силы призывают власти выйти из ОДКБ, ЕАЭС и подать заявку на членство в ЕС. Они осуждают "угрозы со стороны рф и Азербайджана независимости и территориальной целостности страны".

Такое заявление они сделали в ходе Форума независимости. Об этом сообщает "Радио Азутуюн".

"В наши дни антиармянская позиция и политика, проводимая российскими властями, жертвами которых стал армянский народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], не только предосудительны, но и еще больше углубляют пропасть, возникшую между Арменией и россией в последние годы, делая ее практически непреодолимой, что создает острую необходимость радикального пересмотра всей действующей договорно-правовой базы между Республикой Армения и российской федерацией", — отмечают они.

Авторы заявления рассматривают "насильственную депатриацию арцахских армян посредством голода и военной агрессии" в той же логике, что и "российскую агрессию и геноцид против народа Украины". Эти организации и деятели положительно относятся к готовности властей Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и призывают их сделать это без каких-либо оговорок. Запад там призывают использовать необходимые дипломатические и политические инструменты в качестве первого шага для достижения вывода "российских оккупационных сил" из Нагорного Карабаха, размещения на территории Нагорного Карабаха международной миссии по установлению фактов и мониторингу, международные СМИ и соответствующие отделения ООН, включая ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а впоследствии также развертывания миротворческой миссии, наделенной международным мандатом, что, по их мнению, создаст возможность для возвращения карабахских армян, обеспечив их безопасность и права.

Также прозвучали призывы выйти из организации ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, которые фактически возглавляются россией, расторгнув все военные и экономические соглашения с рф, запретить вещание российских государственных телеканалов и телеканалов, связанных с государством, транслируемых в армянском мультиплексе и через кабельную сеть, обратиться к Европейскому союзу с просьбой о полноправном членстве, подписать двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве со странами-членами ЕС, США, Канадой, Индией и другими демократическими странами Объединенного Запада. Инициировать шаги по углублению двустороннего и многостороннего военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада и евроатлантическими системами безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, как возник и жил все эти годы Нагорный Карабах.

Ранее мы писали о том, какие последствия будет иметь капитуляция Карабаха для Армении, Украины и россии.