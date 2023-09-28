Нагорный Карабах - всё. Как непризнанная республика возникла и жила все эти годы

Спорным регион был на протяжении веков, подбросил дров в огонь и СССР с политикой странного расселения

Заканчивается целая эпоха – сепаратистская Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) официально прекратит свое существование с 1 января 2024 года. После однодневной антитеррористической операции Азербайджана Арцах вынужден был пойти на условия победителей и президент этой республики Самвел Шахраманян распорядился распустить все государственные учреждения и организации к этому времени.

Как образовался сепаратистский регион

Официально территория является частью Азербайджана и известна под названием Нагорный Карабах. Для армян и армянского большинства населения региона она известна как Республика Арцах или Нагорно-Карабахская Республика, де-факто независимое непризнанное государство, которое с 1988 года находилось вне власти Азербайджана.

Нагорный Карабах карта, "Милитарный"

Спорным регион был веками, азербайджанцы-мусульмане и армяне-христиане называли этот регион домом и спорили о том, кто должен его контролировать. русское правление в местности началось в 1823 году, а когда империя распалась в 1918 году, напряжение между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнуло. Через три года контролируемая коммунистами рф нацелилась на государства Кавказа и начала включать их в то, что скоро стало СССР.

Первоначально было решено, что Карабах войдет в состав Армянской ССР для обеспечения армянской поддержки советской власти. Но потом Иосиф Сталин передумал и в 1923 году Нагорный Карабах стал автономной административной областью в составе Азербайджанской ССР, хотя 94% его населения были армянами. Судьбоносное решение Иосифа Сталина положило начало новой напряженности, последствия которой ощущаются и сейчас. Этнические армяне жаловались на то, что Азербайджан ограничил их автономию, дискриминировал их, но СССР игнорировал все возражения.

Когда в конце 80-х годов СССР распался, в регионе совершенно логично начались боевые столкновения. Это не было чем-то особенным, по всему СССР этнические конфликты становились все острее. В случае Нагорного Карабаха конфликт был в том, что пришло время делить маркировать границы независимых государств, официально это была территория Азербайджана, но там проживали армяне.

Три войны за Карабах

Сначала армяне Нагорного Карабаха подали петицию о присоединении к Армении. Азербайджан выразил свое возражение в 1988 году попыткой разгромить сепаратистов, столкновения в регионе усилились. В 1991 году Азербайджан и Армения провозгласили независимость от СССР, Армянскую ССР и Нагорно-Карабахскую автономию подписали совместное постановление об объединении, а в 1991 году сообщили о создании Нагорно-Карабахской республики. Региональный конфликт в Нагорном Карабахе перерос в полную войну.

Боевые действия продолжались до 1994 года и завершились победой Армении, оккупировавшей 7 прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Сам регион получил самостоятельность, но международное сообщество его не признало.

Азербайджанское население Кельбаджара убегает в апреле 1993 года, город был возвращен в 2020-м. Фото: Халид Асгеров

В результате более миллиона человек стали беженцами, а около 30 тысяч человек были убиты. Обе стороны участвовали в этнических чистках, азербайджанцы против этнических армян, а армянские войска против этнических азербайджанцев. Несмотря на потери, переговоры между сторонами постоянно срывались. Наконец, в 1994 году новые Армения и Азербайджан подписали Бишкекский протокол (соглашение о прекращении огня при посредничестве рф, которое не было мирным договором).

Депортация азербайджанцев

После этого два с половиной десятилетия армянские и азербайджанские войска были разделены спорной "линией столкновения", изложенной в Бишкекском протоколе.

Азербайджан поддерживала Турция, а Армению рф. Ставки были высокими из-за его близости к стратегическим нефте- и газопроводам, а также его расположению между мощными региональными силами россии, Турции и Ирана.

В сентябре 2020 года полномасштабные боевые действия снова возобновились после взаимных обвинений в нарушении перемирия. Азербайджан за двадцать лет переоснастил армию и за полтора месяца нанес поражение Армении и карабахским подразделениям. Заключили новое соглашение о прекращении огня, Баку возобновил контроль над всеми захваченными территориями вокруг Карабаха, а также частью самого региона.

Бирюзовым отмечены отвоеванные Азербайджаном территории в 2020-м году, желтым — вернувшие Баку по договору

Безопасность армянскому населению Карабаха должны были гарантировать российские "миротворцы", они должны контролировать Лачинский коридор — дорогу, соединявшую регион с Арменией. Армения должна была гарантировать создание Зангезурского коридора — маршрута на юге, который будет соединять Азербайджан с Нахичеванским анклавом. Безопасность на этом маршруте также должны обеспечивать россияне.

Ситуация в регионе близилась к точке кипения. 10 и 13 сентября на армянско-азербайджанской границе возобновились военные столкновения. Утром 19 сентября в Карабахе на мине не взорвались четыре сотрудника МВД Азербайджана. В Баку заявили, что мину подложили армянские диверсанты. Взрыв стал формальным поводом к началу "антитеррористической операции". Ереван в защиту карабахских армян не стал, россия отказалась поддерживать Армению даже морально, оставив наедине с армией Азербайджана. За сутки Баку отвоевал весь Нагорный Карабах.

Что будет дальше

Азербайджан планирует ввести в этом регионе свои законы и обычаи, провести реинтеграцию. Населению Карабаха, в частности выехавшим за пределами "республики", рекомендуют "знакомиться с условиями реинтеграции", которые предложил Азербайджаном и подумать о возможности пребывания в Нагорном Карабахе. Армян призвали стать частью азербайджанского общества и не покидать дома.

Затор в Лачинском коридоре, армяне массово бегут из Карабаха

Азербайджан пообещал гарантировать права армян в регионе. Но большинство армян решили не ждать, чтобы узнать, выполнят ли азербайджанцы это обещание. По состоянию на 12.00 28 августа в Армению прибыли 68 тыс. 386 насильственно перемещенных лиц, написала в Facebook пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Официальный Ереван не устает повторять об этнических чистках, передает "Радио Азатутюн". Выход армян из Карабаха продолжается и в ближайшие дни там армян больше не останется, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он назвал это прямым актом этнической чистки и депатриации (лишение родины).

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Азербайджана задержан бывший глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха миллиардера Рубена Варданяна.