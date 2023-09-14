Знову удар у спину путіна: прем’єр Вірменії зробив болісну для росії заяву

Вірменія намагається зменшити свою залежність від інших

Внаслідок повномасштабної війни в Україні Вірменія більше не може покладатися на росію, як на гаранта безпеки, навіть попри побоювання щодо відновлення відкритого конфлікту з Азербайджаном.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в інтерв’ю Politico. На його думку, можливості росії у результаті подій в Україні змінилися.

Пашинян наголосив, що росія намагається уникнути віддалення Туреччини та Азербайджану, які набули для кремля стратегічного значення після початку повномасштабної війни в Україні.

"Наша стратегія має полягати в тому, щоб спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але ми повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі сутичок між Заходом та Сходом, Північчю та Півднем", — сказав прем’єр-міністр Вірменії.

Також він додав, що кожного разу заклики до росії як до захисника у разі виникнення будь-якого конфлікту були нежиттєздатними.

"Модель, за якою ми маємо проблеми з нашими сусідами й змушені запрошувати інших захистити нас — не має значення, хто ці інші — дуже вразлива модель", — наголосив Пашинян.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Петро Олещук розповів "Телеграфу", чому загравання Вірменії із Заходом можуть стати небезпечними для Росії.